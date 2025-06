Il paragone di Sinner con il papà chef per spiegare l'addio a Panichi e Badio: "A volte..."

"Succede che ci si separi in un team, ma non credo che avrà un effetto su di me". Ha esordito così Jannik Sinner, che in occasione del Media Day a Wimbledon ha risposto alle domande dei giornalisti. Incalzato sull'addio a Marco Panichi e Ulisses Badio, rispettivamente preparatore atletico e fisioterapista, il numero uno al mondo non si è voluto sbilanciare: "La decisione è stata presa ad Halle, ma non c'è stata una ragione specifica. Posso assicurarvi che non è successo nulla di che. Non ci sono motivi eclatanti. A volte bisogna prendere una strada differente". Sinner ha poi aggiunto: "Abbiamo ottenuto in questo periodo dei risultati straordinari. Ad esempio la finale del Roland Garros per me è stato un risultato eccezionale di squadra, ma nello sport succedono anche queste cose". In vista dello Slam londinese, invece, l'azzurro ha precisato: "Sono qui per giocare un ottimo tennis: questo è il mio obiettivo principale".