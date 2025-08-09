Sinner ha scelto: dopo gli Us Open sarà al via dell'Atp 500 di Pechino

Sinner ha scelto: dopo gli Us Open giocherà a Pechino

Sinner ha scelto infatti per il terzo anno di fila di prendere parte al 'China Open', Atp 500 che si gioca sul cemento di Pechino e va in scena in contemporanea con l'Atp 500 di Tokyo, in Giappone. Quest'anno il torneo è in programma da giovedì 25 settembre a mercoledì 1° ottobre. L'annuncio è arrivato dagli organizzatori che sui social hanno postato un video dell'azzurro (già aritmeticamente qualificato per le Atp Finals di Torino) che conferma la sua presenza al torneo cinese, dove ha un bilancio di 9 vittorie ed una sconfitta. A Pechino il numero uno del ranking mondiale ha vinto l'edizione del 2023 battendo in finale con due tie-break Daniil Medvedev, mentre ha perso in rimonta la finale dello scorso anno contro Carlos Alcaraz (cedendo al tie-break del set decisivo).