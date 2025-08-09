Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Sinner ha scelto: dopo gli Us Open sarà al via dell'Atp 500 di Pechino

Ora impegnato nel Masters 1000 di Cincinnati in vista dello Slam newyorkese, il numero uno del mondo programma il futuro: giocherà il 'China Open'
ROMA - In attesa del debutto al Masters 1000 di Cincinnati, dove Jannik Sinner sfiderà il 29enne colombiano Daniel Elahi Galan (n.144 Atp) in uno dei match di secondo turno, emergono novità sul calendario degli impegni del numero uno del mondo dopo gli Us Open (dove difenderà il titolo nello Slam newyorkese in programma dal 24 agosto al 7 settembre).

Sinner ha scelto: dopo gli Us Open giocherà a Pechino

Sinner ha scelto infatti per il terzo anno di fila di prendere parte al 'China Open', Atp 500 che si gioca sul cemento di Pechino e va in scena in contemporanea con l'Atp 500 di Tokyo, in Giappone. Quest'anno il torneo è in programma da giovedì 25 settembre a mercoledì 1° ottobre. L'annuncio è arrivato dagli organizzatori che sui social hanno postato un video dell'azzurro (già aritmeticamente qualificato per le Atp Finals di Torino) che conferma la sua presenza al torneo cinese, dove ha un bilancio di 9 vittorie ed una sconfitta. A Pechino il numero uno del ranking mondiale ha vinto l'edizione del 2023 battendo in finale con due tie-break Daniil Medvedev, mentre ha perso in rimonta la finale dello scorso anno contro Carlos Alcaraz (cedendo al tie-break del set decisivo).

 

 

 

