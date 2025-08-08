Dove vedere in tv Sinner-Galan oggi a Cincinnati: a che ora e tutte le info sull'esordio di Jannik

Oggi è il giorno di Jannik Sinner al Masters 1000 di Cincinnati. Il numero uno del mondo, dopo il sorteggio, ha scoperto il suo avversario per l'esordio nel torneo statunitense: il colombiano Daniel Elahi Galan, numero 134 del ranking. Sarà la prima uscita dell'azzurro dopo il trionfo straordinario a Wimbledon e dovrà difendere il titolo vinto l'anno scorso a Cincinnati. Reduce da una settimana di vacanza in Sardegna e una di allenamento a Montecarlo e riposato dopo aver saltato Toronto, Jannik è sicuramente l'uomo da battere.
L'orario del debutto di Sinner a Cincinnati
La sfida di secondo turno di Sinner nel Masters 1000 di Cincinnati andrà in scena oggi, sabato 9 agosto, e si disputerà sul campo centrale. L'incontro è in programma come terzo di giornata e dunque non inizierà prima delle ore 21.
L'avversario di Sinner
Il numero uno al mondo farà il suo debutto a Cincinnati contro il colombiano Daniel Elahi Galan, numero 134 del ranking proveniente dalle qualificazioni e vittorioso nella sfida con il ceco Vit Kopriva, numero 80 del mondo. Nei precedenti con Galan, Sinner è avanti 2-0.
Dove vedere il match in diretta tv
Tutte le partite del Masters 1000 di Cincinnati saranno trasmesse in diretta tv e in esclusiva sui canali Sky Sport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e su Tennis Tv.
Masters 1000 Cincinnati, il montepremi
PRIMO TURNO – € 20.741
SECONDO TURNO – € 30.780
TERZO TURNO – € 52.726
OTTAVI DI FINALE – € 90.109
QUARTI DI FINALE – € 165.051
SEMIFINALI – € 289.956
FINALISTA – € 521.923
VINCITORE – € 969.834
