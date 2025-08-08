Dove vedere in tv Sinner-Galan oggi a Cincinnati: a che ora e tutte le info sull'esordio di Jannik

Oggi è il giorno di Jannik Sinner al Masters 1000 di Cincinnati. Il numero uno del mondo, dopo il sorteggio, ha scoperto il suo avversario per l'esordio nel torneo statunitense: il colombiano Daniel Elahi Galan, numero 134 del ranking. Sarà la prima uscita dell'azzurro dopo il trionfo straordinario a Wimbledon e dovrà difendere il titolo vinto l'anno scorso a Cincinnati. Reduce da una settimana di vacanza in Sardegna e una di allenamento a Montecarlo e riposato dopo aver saltato Toronto, Jannik è sicuramente l'uomo da battere.