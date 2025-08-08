Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Dove vedere in tv Sinner-Galan oggi a Cincinnati: a che ora e tutte le info sull'esordio di Jannik

Segui il debutto in Ohio del numero uno del mondo contro il tennista colombiano: tutti i dettagli

Oggi è il giorno di Jannik Sinner al Masters 1000 di Cincinnati. Il numero uno del mondo, dopo il sorteggio, ha scoperto il suo avversario per l'esordio nel torneo statunitense: il colombiano Daniel Elahi Galan, numero 134 del ranking. Sarà la prima uscita dell'azzurro dopo il trionfo straordinario a Wimbledon e dovrà difendere il titolo vinto l'anno scorso a Cincinnati. Reduce da una settimana di vacanza in Sardegna e una di allenamento a Montecarlo e riposato dopo aver saltato Toronto, Jannik è sicuramente l'uomo da battere.

L'orario del debutto di Sinner a Cincinnati

La sfida di secondo turno di Sinner nel Masters 1000 di Cincinnati andrà in scena oggi, sabato 9 agosto, e si disputerà sul campo centrale. L'incontro è in programma come terzo di giornata e dunque non inizierà prima delle ore 21.

L'avversario di Sinner

Il numero uno al mondo farà il suo debutto a Cincinnati contro il colombiano Daniel Elahi Galan, numero 134 del ranking proveniente dalle qualificazioni e vittorioso nella sfida con il ceco Vit Kopriva, numero 80 del mondo. Nei precedenti con Galan, Sinner è avanti 2-0.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Dove vedere il match in diretta tv

Tutte le partite del Masters 1000 di Cincinnati saranno trasmesse in diretta tv e in esclusiva sui canali Sky Sport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e su Tennis Tv.

Masters 1000 Cincinnati, il montepremi

PRIMO TURNO – € 20.741
SECONDO TURNO – € 30.780
TERZO TURNO – € 52.726
OTTAVI DI FINALE – € 90.109
QUARTI DI FINALE – € 165.051
SEMIFINALI – € 289.956
FINALISTA – € 521.923
VINCITORE – € 969.834

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Oggi è il giorno di Jannik Sinner al Masters 1000 di Cincinnati. Il numero uno del mondo, dopo il sorteggio, ha scoperto il suo avversario per l'esordio nel torneo statunitense: il colombiano Daniel Elahi Galan, numero 134 del ranking. Sarà la prima uscita dell'azzurro dopo il trionfo straordinario a Wimbledon e dovrà difendere il titolo vinto l'anno scorso a Cincinnati. Reduce da una settimana di vacanza in Sardegna e una di allenamento a Montecarlo e riposato dopo aver saltato Toronto, Jannik è sicuramente l'uomo da battere.

L'orario del debutto di Sinner a Cincinnati

La sfida di secondo turno di Sinner nel Masters 1000 di Cincinnati andrà in scena oggi, sabato 9 agosto, e si disputerà sul campo centrale. L'incontro è in programma come terzo di giornata e dunque non inizierà prima delle ore 21.

L'avversario di Sinner

Il numero uno al mondo farà il suo debutto a Cincinnati contro il colombiano Daniel Elahi Galan, numero 134 del ranking proveniente dalle qualificazioni e vittorioso nella sfida con il ceco Vit Kopriva, numero 80 del mondo. Nei precedenti con Galan, Sinner è avanti 2-0.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Sinner e il mistero sulla locandina del Six Kings SlamSinner, le parole rassicuranti da Cincinnati
1
Dove vedere in tv Sinner-Galan oggi a Cincinnati: a che ora e tutte le info sull'esordio di Jannik
2
Dove vedere il match in diretta tv