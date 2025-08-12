Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Sinner, serata folle a Cincinnati tra blackout e allarme: la sua reazione è pazzesca

Fuoriprogramma per il numero uno del mondo durante il match di terzo turno vinto nel Masters 1000 statunitense contro il canadese Diallo: cos'è successo
2 min

CINCINNATI (USA) - Una serata folle quella vissuta da Jannik Sinner a Cincinnati, dove il 23enne numero uno del mondo ha battuto in due set (6-2, 7-6) il coetaneo canadese Gabriel Diallo (n.35 Atp) nonostante le difficoltà incontrate e staccato così il pass per gli ottavi sul cemento del Masters 1000 statunitense (atteso ora dalla sfida con il 37enne e n.89 del ranking Adrian Mannarino) .

Sinner, serata folle a Cincinnati

Oltre al temibile servizio dell'avversario, l'azzurro ha infatti dovuto affrontare alcuni contrattempi. Il primo un blackout nel centro che ospita il torneo, che ha condizionato il programma del pomeriggio e anche gli allenamenti di chi si preparava a giocare successivamente. Il secondo invece durante il secondo set della partita con Diallo, inserita nel programma serale, quando un allarme antincendio ha iniziato a suonare mettendo in apprensione il pubblico. Comunicando con gli organizzatori via radio, il giudice di sedia ha chiesto il da farsi spiegando che Sinner e il suo avversario erano comunque pronti a continuare, con l'azzurro che ha reagito senza scomporsi e aspettando l'esito del colloquio. Una volta ricevuto l'ok per continuare, il numero uno del mondo ha sorriso ed è tornato a fare quello che gli riesce meglio: vincere.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

