Sinner, serata folle a Cincinnati tra blackout e allarme: la sua reazione è pazzesca

Sinner, serata folle a Cincinnati

Oltre al temibile servizio dell'avversario, l'azzurro ha infatti dovuto affrontare alcuni contrattempi. Il primo un blackout nel centro che ospita il torneo, che ha condizionato il programma del pomeriggio e anche gli allenamenti di chi si preparava a giocare successivamente. Il secondo invece durante il secondo set della partita con Diallo, inserita nel programma serale, quando un allarme antincendio ha iniziato a suonare mettendo in apprensione il pubblico. Comunicando con gli organizzatori via radio, il giudice di sedia ha chiesto il da farsi spiegando che Sinner e il suo avversario erano comunque pronti a continuare, con l'azzurro che ha reagito senza scomporsi e aspettando l'esito del colloquio. Una volta ricevuto l'ok per continuare, il numero uno del mondo ha sorriso ed è tornato a fare quello che gli riesce meglio: vincere.