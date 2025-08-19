Sinner tranquillizza i tifosi dopo il malore a Cincinnati e punta gli Us Open: "Ora è tempo di..."

NEW YORK (USA) - Il malore che lo ha costretto al ritiro nella finale del Masters 1000 di Cincinnati contro Carlos Alcaraz ha messo in apprensione i tifosi di Jannik Sinner, che ha intanto raggiunto con un volo privato New York in vista degli imminenti Us Open (in cui dovrà difendere il titolo vinto lo scorso anno) e ha voluto tranquillizzare tutti i suoi sostenitori attraverso i propri profili social.

Sinner, messaggio social dopo il malore a Cincinnati

"Ieri non mi sono sentito bene e mi dispiace davvero deludervi. Grazie mille a tutti coloro che mi supportano qui e da casa, il vostro supporto significa tutto il mondo" ha scritto il numero uno del mondo, che dopo le " congratulazioni" a Alcaraz e al suo team ("state vivendo una stagione incredibile e vi auguro il meglio per ciò che vi aspetta") ha lasciato intendere di voler partecipare all'ultimo Slam della stagione (in programma dal 24 agosto al 7 settembre), pur senza dare particolari aggiornamenti sul suo stato di salute: " Ora è tempo di riposare un paio di giorni prima di tornare al lavoro".