Sinner aggiunge un torneo per tornare numero uno: ecco il calendario aggiornato

Jannik Sinner, dopo la sconfitta agli Us Open contro Carlos Alcaraz e il declassamento a numero due al mondo, ha annunciato che parteciperà tanche all’ATP 500 di Vienna (20-26 ottobre), un torneo che lo entusiasma: "Sono davvero contento di annunciare che tornerò a Vienna, un torneo speciale. La città è molto bella come il campo, ho già vinto due anni fa", ha dichiarato Jannik sui social, ricordando il successo del 2023 contro Medvedev.