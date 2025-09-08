Sinner aggiunge un torneo per tornare numero uno: ecco il calendario aggiornato

Jannik Sinner, dopo la sconfitta agli Us Open contro Carlos Alcaraz e il declassamento a numero due al mondo, ha annunciato che parteciperà tanche all’ATP 500 di Vienna (20-26 ottobre), un torneo che lo entusiasma: "Sono davvero contento di annunciare che tornerò a Vienna, un torneo speciale. La città è molto bella come il campo, ho già vinto due anni fa", ha dichiarato Jannik sui social, ricordando il successo del 2023 contro Medvedev.
Sinner, il calendario dei tornei per tornare numero uno
Alcaraz, nuovo numero uno mondiale, gode di un vantaggio in classifica dovendo difendere solo 950 punti fino a fine 2025, mentre Jannik Sinner deve proteggerne 2.880, inclusi i titoli conquistati a Shanghai e alle ATP Finals nel 2024. Per ridurre il distacco, Sinner ha arricchito il suo calendario con tornei aggiuntivi, vedi in primis l’ATP 500 di Vienna. Al momento, il suo programma prevede la partecipazione all’ATP 500 di Pechino, in calendario dal 25 settembre al 1 ottobre, seguita dal Masters 1000 di Shanghai, dall’1 al 12 ottobre. Parteciperà poi al Six Kings Slam, dal 16 al 19 ottobre, un evento che però non assegna punti ATP, e successivamente all’ATP 500 di Vienna, dal 20 al 26 ottobre. A novembre, Sinner sarà impegnato nel Masters 1000 di Parigi, dal 27 ottobre al 2 novembre, e chiuderà la stagione con le ATP Finals, dal 9 al 16 novembre.