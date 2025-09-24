Sinner-Cilic, primo turno Atp Pechino: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Comincerà contro l'esperto croato Marin Cilic l'avventura di Jannik Sinner nell'ATP 500 di Pechino. Finalista della scorsa edizione e campione due anni fa, l'azzurro va a caccia della terza finale consecutiva sul cemento in Cina. Ma soprattutto comincia la rincorsa al numero uno del mondo, che Carlos Alcaraz gli ha portato via dopo 65 settimane consecutive battendolo nella finale dello US Open. Per Sinner si tratterà inoltre di un nuovo inizio per la presenza del fisioterapista Alejandro Resnicoff nel suo angolo, ma anche per via dei cambiamenti che sta apportando al suo tennis. Dopo il ko di New York aveva infatti dichiarato di voler essere meno prevedibile e di voler uscire dalla sua comfort zone. In conferenza stampa ha confermato che sta lavorando insieme al suo team per fare delle piccole modifiche e il torneo di Pechino sarà prezioso per testarle.