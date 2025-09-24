Sinner-Cilic, primo turno Atp Pechino: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Comincerà contro l'esperto croato Marin Cilic l'avventura di Jannik Sinner nell'ATP 500 di Pechino. Finalista della scorsa edizione e campione due anni fa, l'azzurro va a caccia della terza finale consecutiva sul cemento in Cina. Ma soprattutto comincia la rincorsa al numero uno del mondo, che Carlos Alcaraz gli ha portato via dopo 65 settimane consecutive battendolo nella finale dello US Open. Per Sinner si tratterà inoltre di un nuovo inizio per la presenza del fisioterapista Alejandro Resnicoff nel suo angolo, ma anche per via dei cambiamenti che sta apportando al suo tennis. Dopo il ko di New York aveva infatti dichiarato di voler essere meno prevedibile e di voler uscire dalla sua comfort zone. In conferenza stampa ha confermato che sta lavorando insieme al suo team per fare delle piccole modifiche e il torneo di Pechino sarà prezioso per testarle.
Sinner-Cilic, data e orario del match
Il match di primo turno tra Jannik Sinner e Marin Cilic, valido per l'ATP 500 di Pechino, è in programma sul Capital Group Diamond nella giornata di giovedì 25 settembre con inizio non prima delle 13:00 italiane (le 19:00 locali).
Sinner-Cilic, i precedenti
Nell'unico confronto diretto tra i due giocatori, Jannik ha avuto la meglio in rimonta. La sfida in questione risale al 2021, in occasione dei quarti di finale di Coppa Davis, sul cemento indoor. L'azzurro trionfò con il punteggio di 3-6 7-6 6-3.
Dove vedere il match di Sinner in tv
Il match di primo turno di Jannik Sinner sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno come canale di riferimento. L'incontro sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.
ATP Pechino, il montepremi
PRIMO TURNO – $ 31.320
SECONDO TURNO – $ 58.735
QUARTI DI FINALE – $ 110.030
SEMIFINALE – $ 215.360
FINALE – $ 404.105
VINCITORE – $ 751.075