Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Sinner-Cilic, primo turno Atp Pechino: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Ostacolo croato al debutto in Cina per Jannik, alla prima uscita dopo la sconfitta contro Alcaraz allo US Open: ecco tutto quello che c'è da sapere
3 min

Comincerà contro l'esperto croato Marin Cilic l'avventura di Jannik Sinner nell'ATP 500 di Pechino. Finalista della scorsa edizione e campione due anni fa, l'azzurro va a caccia della terza finale consecutiva sul cemento in Cina. Ma soprattutto comincia la rincorsa al numero uno del mondo, che Carlos Alcaraz gli ha portato via dopo 65 settimane consecutive battendolo nella finale dello US Open. Per Sinner si tratterà inoltre di un nuovo inizio per la presenza del fisioterapista Alejandro Resnicoff nel suo angolo, ma anche per via dei cambiamenti che sta apportando al suo tennis. Dopo il ko di New York aveva infatti dichiarato di voler essere meno prevedibile e di voler uscire dalla sua comfort zone. In conferenza stampa ha confermato che sta lavorando insieme al suo team per fare delle piccole modifiche e il torneo di Pechino sarà prezioso per testarle.

Sinner-Cilic, data e orario del match

Il match di primo turno tra Jannik Sinner e Marin Cilic, valido per l'ATP 500 di Pechino, è in programma sul Capital Group Diamond nella giornata di giovedì 25 settembre con inizio non prima delle 13:00 italiane (le 19:00 locali).

Sinner-Cilic, i precedenti

Nell'unico confronto diretto tra i due giocatori, Jannik ha avuto la meglio in rimonta. La sfida in questione risale al 2021, in occasione dei quarti di finale di Coppa Davis, sul cemento indoor. L'azzurro trionfò con il punteggio di 3-6 7-6 6-3.

Dove vedere il match di Sinner in tv

Il match di primo turno di Jannik Sinner sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno come canale di riferimento. L'incontro sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

ATP Pechino, il montepremi

PRIMO TURNO – $ 31.320

SECONDO TURNO – $ 58.735

QUARTI DI FINALE – $ 110.030

SEMIFINALE – $ 215.360

FINALE – $ 404.105

VINCITORE – $ 751.075

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sinner

Da non perdere

Sinner torna sul ko con AlcarazRuggito Berrettini, a Tokyo torna a vincere