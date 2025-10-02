Sinner-Altmaier, secondo turno Masters 1000 Shanghai: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Neppure il tempo di metabolizzare il trionfo nell'ATP 500 di Pechino che già inizia un nuovo torneo per Jannik Sinner . In virtù del forfait di Carlos Alcaraz, l'azzurro sarà la testa di serie più alta nel Masters 1000 di Shanghai , penultimo 'Mille' della stagione in programma sul cemento cinese dall'1 al 12 ottobre. Sinner si presenta da campione in carica dato che lo scorso anno batté Novak Djokovic in finale. Il favorito per il titolo è ancora lui, ma quella che lo attende è tutt'altro che una passeggiata di salute. A partire dal suo primo impegno contro il tedesco Daniel Altmaier , che in passato gli ha dato non poco filo da torcere.

Sinner-Altmaier, data e orario del match

Il match tra Sinner e Altmaier, valido per il secondo turno del Masters 1000 di Shanghai, è in programma sullo Stadium Court nella giornata di sabato 4 ottobre con orario ancora da comunicare. Nonostante tutti gli altri incontri della parte bassa del tabellone si disputino venerdì, a Jannik è stato concesso un giorno extra di riposo dopo le fatiche di Pechino.

I precedenti tra Sinner e Altmaier

In partirà i confronti diretti tra i due giocatori, entrambi finiti al quinto set. Sinner ha vinto allo US Open nel 2022, mentre Altmaier ha avuto la meglio al Roland Garros nel 2023. A due anni e mezzo di distanza dall'ultima sfida, Jannik scenderà in campo con i favori del pronostico, ma anche con la consapevolezza di non dover sottovalutare un rivale insidioso come il tedesco.

Dove vedere il match in tv

Il match sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno come canale di riferimento. L'incontro sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Shanghai, il montepremi

PRIMO TURNO – $ 23.760

SECONDO TURNO – $ 35.260

TERZO TURNO – $ 60.400

OTTAVI DI FINALE – $ 103.225

QUARTI DI FINALE – $ 189.075

SEMIFINALE – $ 332.160

FINALE – $ 597.890

VINCITORE – $ 1.124.380