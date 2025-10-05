Sinner fuori a Shanghai: cosa cambia per la classifica Atp e la corsa al numero 1

Jannik Sinner è stato costretto al ritiro nel match del Masters 1000 di Shanghai contro Tallon Griekspoor, valido per il terzo turno. A fermare l'azzurro sono stati i crampi, accusati dopo due ore e mezza di gioco in condizioni estreme per via dell'alta umidità, ma anche dopo tante occasioni sprecate soprattutto nel secondo parziale. Sinner non potrà dunque difendere il titolo sul cemento cinese e perderà molti punti nel ranking ATP. Al momento, però, ciò che conta è recuperare fisicamente e arrivare nelle migliori condizioni agli ultimi tornei della stagione, quelli preferiti dall'ex numero uno al mondo che si gioca sul cemento indoor: Vienna, Parigi e le ATP Finals. Chi invece sorride - metaforicamente, sia chiaro - è Carlos Alcaraz, che vede crescere il suo vantaggio in classifica.