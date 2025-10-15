Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Dove vedere in tv Sinner-Tsitsipas al Six Kings Slam: orario e quando si gioca

Sarà il tennista greco il primo avversario di Jannik nel ricchissimo torneo d'esibizione in Arabia Saudita: tutte le informazioni sull'incontro di Riyad
3 min

Jannik Sinner tornerà in campo in occasione del Six Kings Slam, ricco evento d'esibizione in programma a Riyad, capitale dell'Arabia Saudita. Dopo il ritiro nel Masters 1000 di Shanghai - in occasione del match di terzo turno contro Tallon Griekspoor, a causa dei crampi - l'azzurro era tornato a Montecarlo ma è già volato nuovamente in Asia. È infatti chiamato a difendere il titolo nel torneo denominato Six Kings Slam, dove dodici mesi fa sconfisse in finale Carlos Alcaraz. Sinner aprire le danze contro il greco Stefanos Tsitsipas e partirà nettamente favorito. Confermarsi campione è sicuramente un obiettivo, ma saranno importanti anche le risposte che riceverà dal tennis e dal fisico in vista degli ultimi tornei stagionali sul suo amato cemento indoor.

Sinner-Tsitsipas, quando si gioca il match

La sfida tra Sinner e Tsitsipas, valevole per i quarti di finale della seconda edizione del Six Kings Slam, si disputerà mercoledì 15 ottobre a partire dalle ore 20:00, dopo Fritz-Zverev.

Sinner-Tsitsipas, i precedenti

Il greco è uno dei pochi avversari contro cui Jannik ha un bilancio sfavorevole nei confronti diretti: è infatti in svantaggio per 6-3. C'è però da dire che ha vinto due delle tre sfide più recenti (a Rotterdam e alle Nitto ATP Finals nel 2023). Inoltre, la sconfitta maturata lo scorso anno a Montecarlo porta con sé un asterisco vista l'errata chiamata della giudice di sedia in un momento clou del terzo set.

Sinner-Tsitsipas, dove vederla in tv

L'incontro tra Sinner e Tsitsipas a Riyad sarà trasmesso in esclusiva su Netflix. La piattaforma streaming ha infatti acquisito i diritti dell'evento, ergo per assistere alle partite di Jannik sarà necessario sottoscrivere un abbonamento.

Six Kings Slam, il montepremi

Solamente per partecipare al torneo, ai sei giocatori è stato garantito un cachet pari a un milione e mezzo di dollari, vale a dire all'incirca 1,3 milioni di euro. Uno tra Sinner, Alcaraz, Djokovic, Fritz, Zverev e Tsitsipas lascerà però Riyad con il quadruplo della cifra. Per il vincitore è infatti previsto un altro assegno da quattro milioni e mezzo di dollari, ovvero 3,9 milioni di euro, per un totale di 6 milioni di dollari (5,2 milioni di euro) complessivi.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sinner

Da non perdere

Panatta, la frase a sorpresa sul padelSinner, un'accoglienza da emiro in Arabia