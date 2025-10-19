Alcaraz vuole sfidare Sinner sul suo terreno: gli sci e i go-kart. Il botta e risposta sui social dopo il Six Kings Slam è pazzesco

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono stati i protagonisti della finale della seconda edizione del Six Kings Slam, ricchissima esibizione di scena a Riyad, Arabia Saudita. A trionfare, esattamente come accaduto dodici mesi prima, è stato il tennista azzurro, che ha in parte vendicato la sconfitta subita in finale allo US Open. Anche se il match non viene conteggiato nei confronti diretti, Sinner ha dato una bella prova di forza e si è imposto in due comodi set. E se verosimilmente non riuscirà a strappare allo spagnolo il numero uno entro la fine del 2025, proverà quantomeno a batterlo nell'ultimo grande appuntamento stagionale, ovvero le ATP Finals a Torino. Nonostante si trattasse di un'esibizione - dunque senza punti ATP in palio - Alcaraz non ha gradito la sconfitta e ha immediatamente chiesto la rivincita al rivale. L'ha fatto commentando un suo post su Instagram.