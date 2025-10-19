Alcaraz vuole sfidare Sinner sul suo terreno: gli sci e i go-kart. Il botta e risposta sui social dopo il Six Kings Slam è pazzesco
Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono stati i protagonisti della finale della seconda edizione del Six Kings Slam, ricchissima esibizione di scena a Riyad, Arabia Saudita. A trionfare, esattamente come accaduto dodici mesi prima, è stato il tennista azzurro, che ha in parte vendicato la sconfitta subita in finale allo US Open. Anche se il match non viene conteggiato nei confronti diretti, Sinner ha dato una bella prova di forza e si è imposto in due comodi set. E se verosimilmente non riuscirà a strappare allo spagnolo il numero uno entro la fine del 2025, proverà quantomeno a batterlo nell'ultimo grande appuntamento stagionale, ovvero le ATP Finals a Torino. Nonostante si trattasse di un'esibizione - dunque senza punti ATP in palio - Alcaraz non ha gradito la sconfitta e ha immediatamente chiesto la rivincita al rivale. L'ha fatto commentando un suo post su Instagram.
Lo scambio sui social
Dopo il trionfo nel Six Kings Slam, Jannik Sinner ha pubblicato un post sui suoi profili social. "Che settimana. Mi è piaciuto giocare qui, l'atmosfera è incredibile ed è sempre un piacere condividere il campo con te, Carlos. Grazie a tutti per il supporto" ha scritto il tennista italiano. Non si è fatta attendere la risposta di Alcaraz, sempre molto sportivo, che ha replicato: "Troppo bravo Jannik. Il prossimo obiettivo: sci e kart". Lo spagnolo spera dunque di sfidare Sinner sul suo terreno, essendo stato Jan una grande promessa dello sci nonché un grande appassionato di macchine. Considerando che Carlos verosimilmente partirà sfavorito, a questo punto viene da pensare che non gli importi più di tanto vincere o perdere bensì voglia semplicemente divertirsi. L'azzurro, dal canto suo, ha ribattuto con entusiasmo: "Facciamolo. È sempre un piacere amico mio".