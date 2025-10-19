Corriere dello Sport.it
Alcaraz a Sinner: "Carina questa racchetta d'oro". La risposta di Jannik fa ridere tutti

Durante la premiazione del Six Kings Slam, il tennista azzurro ha ricevuto un regalo speciale: ecco come ha replicato alla battuta di Carlos
2 min
Carlos Alcaraz
jannik sinner
six kings slam

Jannik Sinner ha sconfitto in due comodi set Carlos Alcaraz e si è laureato campione del Six Kings Slam per il secondo anno consecutivo. È ancora l'azzurro il Re d'Arabia e non c'è mai stato il rischio che qualcuno andasse vicino a togliergli lo scettro. Non solo Sinner si è sempre imposto per 2 set a 0, contro Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic e lo stesso Alcaraz, ma non ha mai perso la battuta contro Nole e Carlos, probabilmente i due migliori al mondo insieme a lui. Una prova di forza notevole che gli ha permesso di mettere le mani su un lauto assegno. Oltre a questo, Jannik ha ricevuto in regalo anche una racchetta d'oro, che pesa circa 3 chili e ha un valore piuttosto elevato. Durante la cerimonia di premiazione è stato proprio quest'oggetto a catturare l'attenzione generale e persino Alcaraz non è riuscito a togliergli gli occhi di dosso.

Il botta e risposta tra Sinner e Alcaraz

Mentre osservava incuriosito il cimelio, Alcaraz ha detto al rivale: "Carina questa racchetta d'oro". Un pensiero condiviso anche da Jannik, che però senza pensarci troppo ha immediatamente replicato: "Sì, ma non immagini quanto pesi". Si può dire che l'azzurro abbia fatto quasi più fatica a sollevarla che non a conquistarla questa preziosa racchetta. Al di là della risata che può aver strappato lo scambio tra i due, ciò che non è passato inosservato - ancora una volta - è lo splendido rapporto che c'è tra Sinner e Alcaraz, i quali non perdono occasione per scherzare e divertirsi insieme. Come spesso ribadito, anche dai diretti interessati, in campo danno il 100% per vincere ma fuori c'è grande rispetto reciproco.

