Alcaraz a Sinner: "Carina questa racchetta d'oro". La risposta di Jannik fa ridere tutti

Jannik Sinner ha sconfitto in due comodi set Carlos Alcaraz e si è laureato campione del Six Kings Slam per il secondo anno consecutivo. È ancora l'azzurro il Re d'Arabia e non c'è mai stato il rischio che qualcuno andasse vicino a togliergli lo scettro. Non solo Sinner si è sempre imposto per 2 set a 0, contro Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic e lo stesso Alcaraz, ma non ha mai perso la battuta contro Nole e Carlos, probabilmente i due migliori al mondo insieme a lui. Una prova di forza notevole che gli ha permesso di mettere le mani su un lauto assegno. Oltre a questo, Jannik ha ricevuto in regalo anche una racchetta d'oro, che pesa circa 3 chili e ha un valore piuttosto elevato. Durante la cerimonia di premiazione è stato proprio quest'oggetto a catturare l'attenzione generale e persino Alcaraz non è riuscito a togliergli gli occhi di dosso.