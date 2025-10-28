Sinner-Bergs, secondo turno Masters 1000 Parigi: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

L'ultimo sforzo prima delle ATP Finals. Jannik Sinner è pronto a fare il suo esordio nel Masters 1000 di Parigi. Dopo la recente vittoria a Vienna, in cui ha sollevato il suo quarto trofeo stagionale, il tennista azzurro andrà a caccia del titolo nell'evento francese, che da quest'edizione ha traslocato da Bercy a Nanterre. Imbattuto da 21 match sul suo amato cemento indoor, Sinner tenterà di prolungare quest'incredibile striscia e fare strada in un torneo che storicamente gli ha regalato poche soddisfazioni. Il suo pimo avversario sarà il belga Zizou Bergs, n. 41 ATP, che all'esordio ha superato in tre set Alex Michelsen.