Sinner può tornare numero uno dopo Parigi: le possibili combinazioni, cosa serve per scavalcare Alcaraz

Dopo il trionfo di Sinner a Vienna , sono ripartiti i calcoli. Jannik ha accorciato di 500 punti su Alcaraz nella corsa al numero uno del ranking Atp. Il tennista azzurro, dopo aver battuto Zverev in tre set in finale, ha conquistato infatti il bottino pieno, 500 punti, perché l’anno scorso non aveva partecipato. Carlos invece è rimasto fermo ai box in questa settimana. Così, al via del Masters 1000 di Parigi la situazione è questa:

Carlos Alcaraz: 11340 punti

Jannik Sinner 10500 punti

Corsa al numero uno tra Sinner e Alcaraz: Parigi decisiva

In Francia Sinner non ha punti da difendere visto che l’anno scorso non ha partecipato, mentre lo spagnolo ne scarterà solo 100, avendo perso agli ottavi di finale con Humbert nell’edizione 2024. La differenza è quindi di soltanto 740 punti. Jannik potrebbe quindi tornare in testa al termine del Masters 1000, ma solo a determinate condizioni: dovrebbe vincere e Alcaraz non dovrebbe andare oltre i quarti di finale.

Se finisse così infatti la situazione a fine torneo sarebbe questa:

Jannik Sinner 11.500 punti

Carlos Alcaraz 11.440 punti

Poi ci sono le Finals, i punti da scartare

Il tennista altoatesino in questo scenario si troverebbe di nuovo in testa alla classifica ma con soli 60 punti di vantaggio, difficili da difendere. Alle Nitto Atp Finals infatti, Sinner parte con 1500 punti da scartare in quanto vincitore della passata edizione. Alcaraz invece ne scarta appena 200, dato che nella scorsa stagione ha vinto solo un turno. Nelle Atp Finals i punti assegnati sono questi: 200 per una partita vinta nel round-robin, 400 per la vittoria in semifinale, 500 per la vittoria in finale, 1500 per campione imbattuto. Va da sé che per non perdere nessun punto e restare in testa, Sinner dovrebbe vincere da imbattuto, considerando che difficilmente Alcaraz farà peggio dell’anno scorso e quindi conquisterà punti. Per questo è ancora lo spagnolo il grande favorito a chiudere il 2025 in testa al ranking Atp.