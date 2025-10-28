Sinner: “Numero uno obiettivo per il prossimo anno”. E sulla Davis: “Decisione presa…”

Durante il Media Day alla vigilia del debutto nel Masters 1000 di Parigi, Jannik Sinner ha affrontato numerosi temi. Innanzitutto non poteva mancare un commento sulla nuova veste del torneo, che ha traslocato presso La Defensa Arena di Nanterre: "Si tratta del secondo torneo dopo Cincinnati a essere ristrutturato. Questi cambiamenti sono belli da vedere e un bene per lo sport". Reduce dal trionfo a Vienna, ha poi rivelato che non teme di accusare la stanchezza: "Fisicamente sto bene. Ovviamente sono un po' stanco perché ho giocato per cinque giorni di fila e la finale è stata molto fisica, ma sto recuperando giorno dopo giorno e spero di riuscire a giocare un buon tennis". A Sinner è stato quindi chiesto un bilancio della stagione: "Il 2025 è stato incredibile e non è ancora finito. Innanzitutto spero di fare bene qui a Parigi, dove non ci sono mai riuscito. E poi guardo a Torino, dove l'anno scorso ho avuto un cammino fantastico".