Briatore difende Sinner: "In Italia per essere benvoluto devi essere un miserabile"

Briatore sta con Sinner: "È un fenomeno, ma invece lo criticano"

Stavolta si tratta di Flavio Briatore, che ha parlato di Sinner e della sua situazione a Torino, durante l'inaugurazione ufficiale del ristorante Crazy Pizza in pieno centro. L'imprenditore e consigliere esecutivo del team Alpine in F1 ha detto: "Jannik Sinner è un campione straordinario, ma invece di essere supportato, viene criticato. Ad esempio perché vive a Montecarlo. Accade a chiunque abbia successo: in Italia per essere benvoluto devi essere un miserabile. Noi adesso abbiamo questo fenomeno, però il tennis mi annoia un po', pieno di colpi forti. Adesso qui avrete le Atp Finals, ho chiesto al mio manager di contattare Sinner perché è pazzesco. Ma non posso restare per vederlo, ho appuntamenti di lavoro in Brasile e a Las Vegas".