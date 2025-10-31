Corriere dello Sport.it
venerdì 31 ottobre 2025
Sinner, semifinale Masters 1000 Parigi: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Jannik ha superato anche Ben Shelton ed è approdato al penultimo atto del torneo francese: titolo e ritorno in vetta al ranking ATP sono più vicini
2 min
Tagsjannik sinnerMasters 1000 Parigi

Jannik Sinner ha disinnescato Ben Shelton e si è qualificato per la semifinale del Masters 1000 di Parigi. Prosegue l'ottimo momento di forma dell'azzurro, che dopo il trionfo a Vienna (e anche quello nel Six Kings Slam, seppur non fosse un torneo ufficiale) sta continuando a sbaragliare la concorrenza anche presso La Defense Arena, sede dell'ultimo torneo 'Mille' del 2025. Sinner ha superato per la settima volta consecutiva l'americano, con il punteggio di 6-3 6-3 in 69 minuti di gioco, e ha prolungato la sua incredibile striscia di vittorie consecutive sul cemento indoor: ora sono ben 25. Nonostante fisicamente non sia al 100%, Jannik continua a vincere e rimane il favorito per la vittoria finale (che vorrebbe dire anche ritorno in cima al ranking ATP). Inevitabilmente, però, l'asticella continua ad alzarsi. 

Sinner, chi è il prossimo avversario

In semifinale Sinner se la vedrà contro il vincente dell'ultimo quarto di finale, che mette di fronte il russo Daniil Medvedev e il tedesco Alexander Zverev.

Sinner, orario semifinale e quando si gioca

La sfida di Jannik Sinner, a caccia di un posto in finale, è in programma sabato 1° novembre sul Court Central non prima delle ore 17:00.

Dove vedere la semifinale di Sinner in tv

Il match con Jannik Sinner protagonista a Parigi sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento. Il match sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Parigi, il montepremi

PRIMO TURNO – € 24.500

SECONDO TURNO – € 44.220

TERZO TURNO – € 82.465

QUARTI DI FINALE – € 154.170

SEMIFINALE – € 282.650

FINALE – € 516.925

VINCITORE – € 946.610

© RIPRODUZIONE RISERVATA

