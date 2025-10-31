Sinner, semifinale Masters 1000 Parigi: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Jannik Sinner ha disinnescato Ben Shelton e si è qualificato per la semifinale del Masters 1000 di Parigi. Prosegue l'ottimo momento di forma dell'azzurro, che dopo il trionfo a Vienna (e anche quello nel Six Kings Slam, seppur non fosse un torneo ufficiale) sta continuando a sbaragliare la concorrenza anche presso La Defense Arena, sede dell'ultimo torneo 'Mille' del 2025. Sinner ha superato per la settima volta consecutiva l'americano, con il punteggio di 6-3 6-3 in 69 minuti di gioco, e ha prolungato la sua incredibile striscia di vittorie consecutive sul cemento indoor: ora sono ben 25. Nonostante fisicamente non sia al 100%, Jannik continua a vincere e rimane il favorito per la vittoria finale (che vorrebbe dire anche ritorno in cima al ranking ATP). Inevitabilmente, però, l'asticella continua ad alzarsi.
Sinner, chi è il prossimo avversario
In semifinale Sinner se la vedrà contro il vincente dell'ultimo quarto di finale, che mette di fronte il russo Daniil Medvedev e il tedesco Alexander Zverev.
Sinner, orario semifinale e quando si gioca
La sfida di Jannik Sinner, a caccia di un posto in finale, è in programma sabato 1° novembre sul Court Central non prima delle ore 17:00.
Dove vedere la semifinale di Sinner in tv
Il match con Jannik Sinner protagonista a Parigi sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento. Il match sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.
Masters 1000 Parigi, il montepremi
PRIMO TURNO – € 24.500
SECONDO TURNO – € 44.220
TERZO TURNO – € 82.465
QUARTI DI FINALE – € 154.170
SEMIFINALE – € 282.650
FINALE – € 516.925
VINCITORE – € 946.610