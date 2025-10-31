Sinner, semifinale Masters 1000 Parigi: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Jannik Sinner ha disinnescato Ben Shelton e si è qualificato per la semifinale del Masters 1000 di Parigi. Prosegue l'ottimo momento di forma dell'azzurro, che dopo il trionfo a Vienna (e anche quello nel Six Kings Slam, seppur non fosse un torneo ufficiale) sta continuando a sbaragliare la concorrenza anche presso La Defense Arena, sede dell'ultimo torneo 'Mille' del 2025. Sinner ha superato per la settima volta consecutiva l'americano, con il punteggio di 6-3 6-3 in 69 minuti di gioco, e ha prolungato la sua incredibile striscia di vittorie consecutive sul cemento indoor: ora sono ben 25. Nonostante fisicamente non sia al 100%, Jannik continua a vincere e rimane il favorito per la vittoria finale (che vorrebbe dire anche ritorno in cima al ranking ATP). Inevitabilmente, però, l'asticella continua ad alzarsi.