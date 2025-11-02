Quanto ha guadagnato Sinner con la vittoria a Parigi: il montepremi da urlo
Per la seconda domenica di fila, Jannik Sinner ha conquistato un titolo sul cemento indoor. Dopo la vittoria a Vienna, in finale su Zverev, il tennista azzurro si è ripetuto nel più prestigioso Masters 1000 di Parigi, regolando in due set Felix Auger-Aliassime e laureandosi campione. Sinner ha così messo la ciliegina sulla torta a una settimana perfetta, in cui non ha perso neppure un parziale e ha sbaragliato la concorrenza con grande autorevolezza. Anche a costo di risultare ripetitivi, il titolo a Parigi non fa altro che ribadire la manifesta superiorità di Jannik sul cemento indoor. D'altronde non è da tutti conquistare 26 vittorie consecutive su questa superficie. Oltre al trofeo che ha sollevato al cielo francese, Sinner ha salutato Parigi con tanti punti preziosi in chiave ranking e anche un assegno da capogiro.
Sinner campione a Parigi: le cifre e i guadagni
Grazie al trionfo a La Defense Arena, Sinner si è assicurato una cifra pari a 946.610 euro. Insieme al compenso in termini di montepremi, l'italiano ha anche ottenuto 1.000 punti validi per il ranking Atp, che gli permettono di scavalcare Carlos Alcaraz e riprendersi - seppur momentaneamente, visto che alle ATP Finals avrà tanto da difendere - la vetta della classifica.
Masters 1000 Parigi, il montepremi
PRIMO TURNO – € 24.500
SECONDO TURNO – € 44.220
TERZO TURNO – € 82.465
QUARTI DI FINALE – € 154.170
SEMIFINALE – € 282.650
FINALE – € 516.925
VINCITORE – € 946.610