Quanto ha guadagnato Sinner con la vittoria a Parigi: il montepremi da urlo

Per la seconda domenica di fila, Jannik Sinner ha conquistato un titolo sul cemento indoor. Dopo la vittoria a Vienna, in finale su Zverev, il tennista azzurro si è ripetuto nel più prestigioso Masters 1000 di Parigi, regolando in due set Felix Auger-Aliassime e laureandosi campione. Sinner ha così messo la ciliegina sulla torta a una settimana perfetta, in cui non ha perso neppure un parziale e ha sbaragliato la concorrenza con grande autorevolezza. Anche a costo di risultare ripetitivi, il titolo a Parigi non fa altro che ribadire la manifesta superiorità di Jannik sul cemento indoor. D'altronde non è da tutti conquistare 26 vittorie consecutive su questa superficie. Oltre al trofeo che ha sollevato al cielo francese, Sinner ha salutato Parigi con tanti punti preziosi in chiave ranking e anche un assegno da capogiro.