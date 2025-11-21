Sinner si dà al golf con Darren Cahill: il risultato è esilarante
La stagione di Jannik Sinner è terminata con il titolo conquistato a Torino in occasione delle ATP Finals, tuttavia lo sport non lo ha mai abbandonato. Anche durante le vacanze, il tennista azzurro si è infatti dilettato con attrezzo e pallina. Sinner ha scelto un hotel sul lago di Garda per trascorrere un paio di giorni all'insegna del relax e in particolare si è divertito giocando a golf. Riservato com'è, non ha postato foto o video sui suoi profili social. Lo ha fatto invece il suo coach, l'australiano Darren Cahill, che su Instagram ha pubblicato un video in cui esilarante in cui il numero 2 al mondo gioca a golf.
Sinner e l'incredibile reazione sul campo da golf
Nel filmato condiviso da Cahill, si vede Sinner improvvisare un colpo decisamente inusuale. Invece della consueta posizione che assumono i golfisti, Jannik colpisce la pallina in movimento, dopo una breve rincorsa, e lo fa anche in maniera notevole, mandandola piuttosto lontano. Ciò che ha sorpreso tutti è stata però la sua reazione divertita. Sinner è infatti scoppiato a ridere e si è gettato in ginocchio sul prato, incrociando lo sguardo di Darren in versione cameraman. L'azzurro si conferma dunque un grande appassionato di golf, sport che aveva già praticato in più occasioni durante i periodi in cui non era impegnato sul campo da tennis, e soprattutto si gode un po' di meritato riposo dopo l'intensa stagione appena volta al termine.