Sinner si dà al golf con Darren Cahill: il risultato è esilarante

La stagione di Jannik Sinner è terminata con il titolo conquistato a Torino in occasione delle ATP Finals, tuttavia lo sport non lo ha mai abbandonato. Anche durante le vacanze, il tennista azzurro si è infatti dilettato con attrezzo e pallina. Sinner ha scelto un hotel sul lago di Garda per trascorrere un paio di giorni all'insegna del relax e in particolare si è divertito giocando a golf. Riservato com'è, non ha postato foto o video sui suoi profili social. Lo ha fatto invece il suo coach, l'australiano Darren Cahill, che su Instagram ha pubblicato un video in cui esilarante in cui il numero 2 al mondo gioca a golf.