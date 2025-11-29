Raffaella Reggi scioccata da Sinner: "Se lo vedi da vicino..."

Dopo un 2025 intenso, per Jannik Sinner è tempo di off-season. Il tennista azzurro, che nonostante un finale in crescendo con tre titoli consecutivi ha chiuso l'annata in seconda posizione nel ranking ATP alle spalle di Carlos Alcaraz, sta ricaricando le batterie in questo momento prima di tornare al lavoro e preparare il 2026. Pur non essendo attualmente impegnato, Sinner rimane uno degli sportivi più chiacchierati in Italia. Nelle ultime settimane si è parlato ad esempio delle sue vacanze, del golf con Darren Cahill ma anche della sua stagione in generale. Ormai è infatti tempo di bilanci e in molti si stanno esprimendo in merito all'annata che ha vissuto l'altoatesino. Lo ha fatto anche Raffaella Reggi, ex tennista e ora commentatrice su Sky Sport, che ha rilasciato un'intervista a Fanpage: "Alcaraz chiude la stagione numero uno del mondo, assolutamente meritato, ma penso anche che forse l'impresa vera sia quella di Jannik, che fino all'ultimo torneo si è giocato la prima posizione mondiale con tre mesi di stop".