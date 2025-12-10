Norrie ha un dubbio su Sinner e Alcaraz: “Carlos è il migliore, ma vorrei giocare con Jannik…”

Jannik Sinner o Carlos Alcaraz? Non c'è protagonista del mondo del tennis a cui non venga posta questa domanda. D'altronde l'azzurro e lo spagnolo sono nettamente i due migliori giocatori al mondo, quindi è quasi inevitabile essere chiamati a scegliere fra loro due. Tra coloro che hanno dato una risposta c'è anche Cameron Norrie , tennista britannico ospite del podcast 'Nothing Major'. Solitamente per i giocatori non è scontato sbilanciarsi e - a meno di ovvie preferenze, magari per una questione di passaporto - solitamente si tende a parlarne in maniera neutrale. Non è stato il caso del tennista britannico, il quale ha ammesso come reputi Alcaraz il migliore. Tuttavia ci ha tenuto a fare una precisazione relativa a Sinner .

Il pensiero di Norrie

"Mi sono allenato spesso con Sinner, ma non ho mai giocato contro di lui e vorrei davvero che accadesse. Prima di darvi la mia sincera opinione vorrei sfidare Jannik, ma a dire il vero ho sempre preferito Alcaraz. Penso che abbia più varietà nel suo gioco e adoro guardarlo giocare. È così bello da vedere, è il mio giocatore preferito. Sostengo da sempre Alcaraz e resto fedele al mio pensiero" ha dichiarato Norrie. Parole che magari non faranno piacere ai tifosi dell'azzurro, tuttavia non si può rimproverare all'ex top 10 di essere incoerente. Già qualche anno fa si era infatti sbilanciato e aveva affermato che Alcaraz fosse superiore a Sinner per ben cinque ragioni. Non va infine sottovalutato come Norrie abbia battuto lo spagnolo tre volte in carriera - un primato che pochi tennisti possono vantare - quindi dietro le sue dichiarazioni potrebbe esserci anche il desiderio di portare acqua al suo mulino.