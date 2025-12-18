Corriere dello Sport.it
giovedì 18 dicembre 2025
"Ingiocabile": la Treccani omaggia Sinner tra Raoul Bova e Intelligenza Artificiale nel libro dell'anno 2025

Il tennista altoatesino è stato associato a uno speciale neologismo: il tributo dei linguisti dell'Osservatorio della Lingua Italiana
3 min
Tagsjannik sinner

A pochi giorni dalla fine del 2025 è stato pubblicato il libro dell'anno Treccani, che contiene varie sezioni tra cui "Le parole dell'anno". Questa racchiude i neologismi che hanno caratterizzato l'anno e che raccontano al meglio gli argomenti che hanno avuto il maggiore impatto a livello culturale e dunque linguistico. Una sorta di maxi-fotografia che tra cronaca, politica, ma toccando anche il mondo dello sport e dello spettacolo, dà spazio alle espressioni più rilevanti nell'uso comune. C'è ad esempio "occhi spaccanti" riferito all'attore Raoul Bova, "pro-Pal", riferito a coloro che sostengono la causa palestinese, ma anche "vannacciano", riferito al Generale Roberto Vannacci oppure "allucinazione della intelligenza artificiale", vale a dire "l'informazione errata prodotta da un sistema di intelligenza artificiale". Non poteva infine mancare un tributo a Jannik Sinner. Grande protagonista - in ambito sportivo, ma non solo - dell'anno che sta per volgere al termine, è stato anche la voce più cercata su Wikipedia per il secondo anno consecutivo.

L'omaggio a Sinner

Il giocatore italiano, capace di chiudere l'anno in seconda posizione nel ranking ATP - a una manciata di punti dalla vetta, occupata da Carlos Alcaraz, nonostante la sospensione di tre mesi per il caso Clostebol -, è stato associato al neologismo "ingiocabile". La descrizione recita infatti: "detto di atleta o di squadra così forte che non ci si può giocare contro, imbattibile". Sedici parole che si possono riassumere con dodici lettere: Jannik Sinner. Finalista in tutti e quattro gli Slam, ha vinto l'Australian Open e Wimbledon, per poi laurearsi campione nel torneo dei maestri, le Nitto ATP Finals, a Torino. Ad arricchire il suo palmarés anche i titoli di Pechino, Vienna e Parigi. Sacrosanto dunque il tributo dei linguisti dell'Osservatorio della Lingua Italiana.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sinner

