"Ingiocabile": la Treccani omaggia Sinner tra Raoul Bova e Intelligenza Artificiale nel libro dell'anno 2025

A pochi giorni dalla fine del 2025 è stato pubblicato il libro dell'anno Treccani, che contiene varie sezioni tra cui "Le parole dell'anno". Questa racchiude i neologismi che hanno caratterizzato l'anno e che raccontano al meglio gli argomenti che hanno avuto il maggiore impatto a livello culturale e dunque linguistico. Una sorta di maxi-fotografia che tra cronaca, politica, ma toccando anche il mondo dello sport e dello spettacolo, dà spazio alle espressioni più rilevanti nell'uso comune. C'è ad esempio "occhi spaccanti" riferito all'attore Raoul Bova, "pro-Pal", riferito a coloro che sostengono la causa palestinese, ma anche "vannacciano", riferito al Generale Roberto Vannacci oppure "allucinazione della intelligenza artificiale", vale a dire "l'informazione errata prodotta da un sistema di intelligenza artificiale". Non poteva infine mancare un tributo a Jannik Sinner. Grande protagonista - in ambito sportivo, ma non solo - dell'anno che sta per volgere al termine, è stato anche la voce più cercata su Wikipedia per il secondo anno consecutivo.