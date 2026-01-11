Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 11 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sinner e Alcaraz, amici veri: in Australia ci arrivano insieme, il video del jet privato è virale 

Dopo la ricca esibizione a Seul, i due rivali hanno deciso di volare insieme verso Melbourne, dove si comincerà a fare sul serio. E le immagini scatenano i social
3 min
TagssinnerAlcarazJet

"Inseparabili". È questa la parola più usata sotto l'ultimo video social che vede ancora insieme Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Rivali in campo, con la recente esibizione a Seul, ma sempre insieme anche fuori, con la decisione di viaggiare insieme dalla Corea del Sud all'Australia.

Sinner e Alcaraz ancora insieme: il video sul jet privato

Nel video, diventato rapidamente virale sui social, si vedono Sinner e Alcaraz scendere insieme da un jet privato, che da Seul per la loro esibizione li ha portati in Australia, a Melbourne, dove invece si comincerà a fare sul serio. Sorrisi, abbracci e strette di mano, e ancora interviste insieme mentre ridono e scherzano. Una vera e propria amicizia fuori dal campo, con in più le recenti parole su un possibile doppio insieme, dove giocherebbero per la prima volta dallo stesso lato.

Sinner e Alcaraz si elogiano a vicenda: "Una bella rivalità"

Nelle interviste viene chiesto ai "Sincaraz", il nome scelto dai social per questo improbabile duo, come sia stato volare insieme. Risponde Sinner: "È andato tutto bene, abbiamo dormito un bel po' e non abbiamo avuto tanto tempo per chiacchierare. Ma è stato fantastico avere tutti e due i team sullo stesso aereo. Ci siamo appena svegliati? Sì, da poco... Io e Alcaraz diversi? È un bene per il tennis, proporre stili e personalità diverse in campo. È bellissimo dividere il campo con lui". Poi Alcaraz sulla loro rivalità: "Entrambi spingiamo l'altro a dare il massimo, è una bella rivalità. Penso che ognuno abbia bisogno di qualcuno che lo spinga a dare il 100%. Sinner può vincere il terzo Australian Open di fila? Cercherò di fermarlo ovviamente... Ci proverò, saranno tre settimane fantastiche e speriamo di portare a casa un bel risultato". Poi entrambi si salutano e salgono su auto diverse per iniziare a prepararsi al primo Slam della stagione: agli Australian Open si farà sul serio, e in finale potrebbe esserci un nuovo capitolo di questa incredibile rivalità.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sinner

Da non perdere

Sinner, è già sfida ad AlcarazEffetto Sinner

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS