Sinner e Alcaraz, amici veri: in Australia ci arrivano insieme, il video del jet privato è virale 

Sinner e Alcaraz ancora insieme: il video sul jet privato

Nel video, diventato rapidamente virale sui social, si vedono Sinner e Alcaraz scendere insieme da un jet privato, che da Seul per la loro esibizione li ha portati in Australia, a Melbourne, dove invece si comincerà a fare sul serio. Sorrisi, abbracci e strette di mano, e ancora interviste insieme mentre ridono e scherzano. Una vera e propria amicizia fuori dal campo, con in più le recenti parole su un possibile doppio insieme, dove giocherebbero per la prima volta dallo stesso lato.

Sinner e Alcaraz si elogiano a vicenda: "Una bella rivalità"

Nelle interviste viene chiesto ai "Sincaraz", il nome scelto dai social per questo improbabile duo, come sia stato volare insieme. Risponde Sinner: "È andato tutto bene, abbiamo dormito un bel po' e non abbiamo avuto tanto tempo per chiacchierare. Ma è stato fantastico avere tutti e due i team sullo stesso aereo. Ci siamo appena svegliati? Sì, da poco... Io e Alcaraz diversi? È un bene per il tennis, proporre stili e personalità diverse in campo. È bellissimo dividere il campo con lui". Poi Alcaraz sulla loro rivalità: "Entrambi spingiamo l'altro a dare il massimo, è una bella rivalità. Penso che ognuno abbia bisogno di qualcuno che lo spinga a dare il 100%. Sinner può vincere il terzo Australian Open di fila? Cercherò di fermarlo ovviamente... Ci proverò, saranno tre settimane fantastiche e speriamo di portare a casa un bel risultato". Poi entrambi si salutano e salgono su auto diverse per iniziare a prepararsi al primo Slam della stagione: agli Australian Open si farà sul serio, e in finale potrebbe esserci un nuovo capitolo di questa incredibile rivalità.