Sinner e Alcaraz, i soldi non centrano: cosa significa il gesto che ha fatto impazzire tutti a Seul

L'esibizione tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz a Seul, in Corea del Sud, è stata un successo. I due giocatori si sono divertiti e hanno divertito, sia il pubblico presente alla Incheon Inspire Arena tra colpi spettacolari e simpatici siparietti, sia gli spettatori incollati alla televisione, che hanno avuto modo di rivederli in azione dopo la finale delle ATP Finals di Torino. Oltre a quello che è accaduto in campo, merita una menzione anche il contesto: Sinner e Alcaraz sono stati accolti come due star dal pubblico coreano, firmando centinaia di autografi ai fan che non smettevano di scattare loro foto. I due hanno provato a sdebitarsi, da un lato dando vita a un match che ha intrattenuto i tanti tifosi e dall'altro immergendosi nella cultura locale. In particolare c'è un gesto ricorrente in tanti scatti che ha fatto impazzire il popolo di Seul.