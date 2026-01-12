Corriere dello Sport.it
lunedì 12 gennaio 2026
Sinner e Alcaraz, i soldi non centrano: cosa significa il gesto che ha fatto impazzire tutti a Seul

Protagonisti dell'esibizione in Corea del Sud, Jannik e Carlos sono immortalati in tanti scatti con due dita incrociate
2 min
Tagsjannik sinnerCarlos Alcaraz

L'esibizione tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz a Seul, in Corea del Sud, è stata un successo. I due giocatori si sono divertiti e hanno divertito, sia il pubblico presente alla Incheon Inspire Arena tra colpi spettacolari e simpatici siparietti, sia gli spettatori incollati alla televisione, che hanno avuto modo di rivederli in azione dopo la finale delle ATP Finals di Torino. Oltre a quello che è accaduto in campo, merita una menzione anche il contesto: Sinner e Alcaraz sono stati accolti come due star dal pubblico coreano, firmando centinaia di autografi ai fan che non smettevano di scattare loro foto. I due hanno provato a sdebitarsi, da un lato dando vita a un match che ha intrattenuto i tanti tifosi e dall'altro immergendosi nella cultura locale. In particolare c'è un gesto ricorrente in tanti scatti che ha fatto impazzire il popolo di Seul.

Cosa significa il gesto di Sinner e Alcaraz

A prima vista il gesto di Sinner e Alcaraz, incrociando due dita (il pollice e l'indice), può richiamare il denaro. In Corea del Sud invece ha un significato completamente diverso e i soldi non c'entrano nulla. Si chiama Finger Heart perché le dita formano un piccolo cuore stilizzato. La sua origine risale agli anni '90 e fu brevettato dai più famosi aritsti K-Pop per salutare i propri fan. Con il tempo è diventato un saluto universale e simboleggia appunto la gratitudine. Prima di Sinner e Alcaraz, già altri personaggi famosi - come ad esempio alcuni attori alle premiere dei film in Asia - avevano esibito tale gesto. Infine, il Finger Heart era arrivato qualche anno fa anche in Italia, sul palco del Festival di Sanremo, grazie ai Coma Cose con la loro canzone "Cuoricini".

