Dove vedere in tv Sinner al Million Dollar 1 Point Slam 2026?

L'Australian Open scatterà ufficialmente il 18 gennaio con gli incontri di primo turno del tabellone principale, tuttavia già nella settimana precedente sono previsti una serie di eventi che catalizzeranno l'attenzione del mondo del tennis. Oltre a una serie di esibizioni - Sinner, ad esempio, sfiderà Auger-Aliassime nella giornata di venerdì - il piatto forte è il Million Dollar 1 Point Slam. Si tratta di un torneo che vede ai nastri di partenza tennisti professionisti e una decina di amatori. Tra i nomi al via spiccano quello di Carlos Alcaraz e appunto Jannik Sinner, protagonista sui campi di Melbourne Park e determinato ad aggiudicarsi il ricco assegno da un milione di dollari australiani. Non si è invece qualificato l'allenatore dell'azzurro, Simone Vagnozzi.