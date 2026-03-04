Sinner a Indian Wells quando gioca: c’è il giorno del debutto, dove vederla in tv

Jannik Sinner ha finalmente scoperto la data del suo esordio nel Masters 1000 di Indian Wells . Reduce dalla sconfitta contro Jakub Mensik nei quarti a Doha , l'azzurro riparte dalla California, dove si riaccende la sfida con Carlos Alcaraz . L'azzurro è accreditato della seconda testa di serie, la più alta della parte bassa del main draw, ed è già al secondo turno in virtù di un bye. Il suo primo avversario sarà il vincente del match che mette di fronte l'australiano James Duckworth (già battuto da Sinner all'Australian Open) e il ceco Dalibor Svrcina (proveniente dalle qualificazioni).

Quando gioca Sinner: la data del debutto

Jannik Sinner scenderà in campo venerdì 6 marzo. Sarà dunque la parte bassa del tabellone ad aprire le danze, mentre l'altro lato - quello con Carlos Alcaraz e Novak Djokovic - sarà protagonista il giorno seguente e così via per un'alternanza che durerà fino ai quarti. L'azzurro sarà protagonista sul campo principale, lo Stadium 1, ma non è ancora noto se in occasione della sessione diurna oppure quella serale.

Dove vedere in tv la partita di Sinner

L'incontro di secondo turno di Jannik Sinner sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il Masters 1000 di Indian Wells. Il match sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.