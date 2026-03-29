Quanto ha guadagnato Jannik Sinner con la vittoria a Miami

Jannik Sinner ha sconfitto Jiri Lehecka con il punteggio di 6-4 6-4 e si è laureato campione del Masters 1000 di Miami. Ha completato il Sunshine Double il tennista azzurro, che dopo il trionfo a Indian Wells si è ripetuto in Florida ed è diventato il primo tennista da Roger Federer nel 2017 a firmare la doppietta. Altro torneo dominato in lungo e in largo da Sinner, che non ha perso neppure un set e ha sbaragliato la concorrenza. Oltre ai 1.000 punti pesanti in chiave ranking, Jannik si è assicurato anche un assegno particolarmente consistente grazie al trionfo a Miami. La vittoria del titolo ha infatti fruttato al tennista di Sesto Pusteria un milione 151 mila 380 dollari.