Quando torna in campo Sinner dopo il titolo a Miami

Il campione del Masters 1000 di Miami è Jannik Sinner, che ha sconfitto in finale Jiri Lehecka e ha sollevato il secondo trofeo del suo 2026. Completa il Sunshine Double il tennista azzurro, capace di riuscire nell'impresa - è il primo da Roger Federer nel 2017 a farcela - senza perdere neppure un set. Dopo aver sbaragliato la concorrenza a Indian Wells, il numero due del mondo ha trionfato anche in Florida, confermandosi l'assoluto dominatore del mese di marzo. Niente da fare nell'atto conclusivo per il ceco, il quale ha subito la quarta sconfitta in altrettanti precedenti.