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Quando torna in campo Sinner dopo il titolo a Miami

Il tennista azzurro ha trionfato in Florida completando il Sunshine Double: ecco quale sarà il suo prossimo torneo
2 min
Tagsjannik sinnermasters 1000 miami

Il campione del Masters 1000 di Miami è Jannik Sinner, che ha sconfitto in finale Jiri Lehecka e ha sollevato il secondo trofeo del suo 2026. Completa il Sunshine Double il tennista azzurro, capace di riuscire nell'impresa - è il primo da Roger Federer nel 2017 a farcela - senza perdere neppure un set. Dopo aver sbaragliato la concorrenza a Indian Wells, il numero due del mondo ha trionfato anche in Florida, confermandosi l'assoluto dominatore del mese di marzo. Niente da fare nell'atto conclusivo per il ceco, il quale ha subito la quarta sconfitta in altrettanti precedenti.

Quando torna in campo Sinner

Neppure il tempo di celebrare il titolo a Miami che Jannik è già atteso in campo per un nuovo torneo. Il tennista azzurro risulta infatti iscritto al Masters 1000 di Monte-Carlo, in programma sulla terra rossa del Principato di Monaco dal 5 al 12 aprile. Non è chiaro se Sinner - iscritto anche al doppio con il belga Zizou Bergs - confermerà o meno la sua presenza. Da un lato c'è il desiderio di continuare a giocare e a vincere, anche per ricucire il gap con l'attuale numero uno al mondo Carlos Alcaraz. Dall'altro però c'è la priorità di preservare il fisico ed evitare di sottoporsi a una fatica eccessiva, specialmente considerando il poco tempo per prepararsi.

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