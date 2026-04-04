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lunedì 6 aprile 2026
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Sinner giocherà il doppio a Montecarlo ma con un nuovo compagno: ecco di chi si tratta

Dopo l'esperienza a Indian Wells con Reilly Opelka, Jannik si cimenterà nella specialità anche nel Principato di Monaco con un partner a sorpresa
3 min
Tagsjannik sinnermasters 1000 montecarlo

Jannik Sinner raddoppia nel Masters 1000 di Montecarlo. Oltre a giocare il singolare, dove andrà a caccia del terzo titolo consecutivo dopo la doppietta Indian Wells-Miami, nel Principato di Monaco sarà protagonista anche in doppio. Per la seconda volta in stagione, dunque, l'azzurro si diletterà in questa specialità. Era già successo in occasione del Masters 1000 di Indian Wells, torneo in cui aveva fatto coppia con lo statunitense Reilly Opelka, arrendendosi a testa alta ai forti Granollers/Zeballos ma soprattutto divertendosi come matti. Sinner tornerà dunque a giocare il doppio a Montecarlo ma lo farà con un nuovo compagno: si tratta del belga Zizou Bergs, numero 46 ATP, con cui si era allenato già in California, disperandosi per un tweener subito. I due affronteranno una coppia formata da altri due singolaristi: il ceco Tomas Machac e il norvegese Casper Ruud.

Quanta Italia in doppio a Montecarlo!

Sinner non sarà però l'unico azzurro ai nastri di partenza del tabellone di doppio a Monaco: nel main draw figurano infatti altri quattro italiani. Due sono Flavio Cobolli e Luciano Darderi, opposti allo svedese Andre Goransson e allo statunitense Evan King. Sarà il loro terzo torneo insieme dopo Amburgo 2024 e Halle 2025. Gli altri due sono invece Matteo Berrettini e Andrea Vavassori, che si ritrovano dopo due tornei disputati nel 2021. Omaggiati di una wild card, se la vedranno contro l'australiano Alex De Minaur e il britannico Cameron Norrie. Vavassori che arriva all'appuntamento monegasco reduce dal titolo conquistato a Miami insieme a Simone Bolelli. Quest'ultimo non sarà però presente, come già accaduto a Indian Wells, per problemi familiari.

 

 

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