Sinner a sorpresa: "Non rincorro il numero uno, gioco questo torneo per un solo motivo"

Jannik Sinner ha rischiato grosso nell'ottavo di finale del Masters 1000 di Monte-Carlo contro Tomas Machac, ma è riuscito a imporsi in tre set e a proseguire il suo cammino. Intervenuto in conferenza stampa, ha comunque cercato di guardare il lato positivo: "È stata una giornata complicata e mi sono trovato in difficoltà, ma sono felice di aver combattuto fino all'ultimo. Ciò che contava era trovare un modo per vincere e sono soddisfatto di esserci riusciti. Ovviamente so che devo giocare meglio nei prossimi turni, ma ogni giorno è diverso". L'azzurro, atteso da Felix Auger-Aliassime nei quarti, ha poi aggiunto: "So di poter alzare il livello, ma non so se ci riuscirò: fatto sta che proverò a farlo. Abbiamo massimizzato gli allenamenti in base alle disponibilità".