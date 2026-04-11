Monte-Carlo: nel box di Sinner c'è anche Giovinazzi al fianco di Laila e il papà

Altro ospite speciale nel box di Jannik Sinner in occasione della semifinale del Masters 1000 di Monte-Carlo contro Alexander Zverev. Dopo la presenza del pilota britannico della Mercedes George Russell nel quarto contro Felix Auger-Aliassime, anche per il match seguente il tennista azzurro ha invitato un pilota nel suo box. Si tratta di Antonio Giovinazzi , pilota Ferrari Endurance e campione in carica del Wec. I due sono buoni amici e anche vicini di casa, al punto da aver trascorso insieme - con il ciclista Giulio Ciccone e le rispettive consorti - la serata di Capodanno a Monte-Carlo.

Presenti anche Laila e il papà

Invariata per il resto la "formazione" nell'angolo di Sinner nel Principato di Monaco. In prima fila ci sono il coach Simone Vagnozzi e il preparatore Umberto Ferrara, mentre è assente Darren Cahill, che raggiungerà il team nel corso della stagione sul rosso. Da qualche giorno è arrivato a Monte-Carlo anche il papà Hanspeter per sostenere il figlio. Alle loro spalle, invece, ecco in seconda fila il manager Alex Vittur. Al suo fianco la fidanzata di Jannik, la modella danese Laila Hasanovic, anche lei presente sin dai primi match. Infine, per restare in tema Formula 1, sono presenti sul Campo Ranieri III (ma non nel box di Sinner) Alexander Albon, Gabriel Bortoleto e Ollie Bearman.