Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 11 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Monte-Carlo: nel box di Sinner c'è anche Giovinazzi al fianco di Laila e il papà

L'angolo di Jannik si conferma particolarmente affollato nel Principato: all'indomani della presenza di George Russell è spuntato un altro pilota
2 min
Tagsjannik sinner

Altro ospite speciale nel box di Jannik Sinner in occasione della semifinale del Masters 1000 di Monte-Carlo contro Alexander Zverev. Dopo la presenza del pilota britannico della Mercedes George Russell nel quarto contro Felix Auger-Aliassime, anche per il match seguente il tennista azzurro ha invitato un pilota nel suo box. Si tratta di Antonio Giovinazzi, pilota Ferrari Endurance e campione in carica del Wec. I due sono buoni amici e anche vicini di casa, al punto da aver trascorso insieme - con il ciclista Giulio Ciccone e le rispettive consorti - la serata di Capodanno a Monte-Carlo.

Presenti anche Laila e il papà

Invariata per il resto la "formazione" nell'angolo di Sinner nel Principato di Monaco. In prima fila ci sono il coach Simone Vagnozzi e il preparatore Umberto Ferrara, mentre è assente Darren Cahill, che raggiungerà il team nel corso della stagione sul rosso. Da qualche giorno è arrivato a Monte-Carlo anche il papà Hanspeter per sostenere il figlio. Alle loro spalle, invece, ecco in seconda fila il manager Alex Vittur. Al suo fianco la fidanzata di Jannik, la modella danese Laila Hasanovic, anche lei presente sin dai primi match. Infine, per restare in tema Formula 1, sono presenti sul Campo Ranieri III (ma non nel box di Sinner) Alexander Albon, Gabriel Bortoleto e Ollie Bearman.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sinner

Da non perdere

Djokovic e quelle parole che avvicinano il ritiroLo smash incredibile di Sinner infiamma il pubblico

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS