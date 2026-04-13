"Sinner vale il doppio di un calciatore, può fare il Grande Slam": che complimento dall'ex tennista

" Economicamente Sinner vale almeno 100 milioni di euro all'anno, più del doppio di un calciatore ". Parola di Ion Tiriac , ex tennista rumeno, ospite a 'La Politica nel Pallone' su Rai Gr Parlamento. L'uomo, che dopo il ritiro è diventato un imprenditore di successo - al punto da essere inserito da Forbes nell'elenco dei miliardari nel 2007 - ha speso parole al miele per il tennista italiano, fresco di titolo nel Masters 1000 di Monte-Carlo grazie al successo in finale ai danni di Carlos Alcaraz . In particolare, Tiriac crede che Sinner possa riuscire in un'impresa che manca da cinquant'anni: " Penso che abbia la possibilità di completare il Grande Slam (vincere i quattro Major nella stessa stagione, ndr). L'ultimo è stato Rod Laver cinquant'anni fa, ma è ora che qualcuno torni a farlo. Speriamo che possa essere Jannik". Tiriac, noto per non avere peli sulla lingua, si è poi sbilanciato su quanto potrà vincere Sinner a suo avviso, puntando davvero in alto.

Tiriac: "Sinner può superare Federer"

Quanti Slam vincerà in carriera Sinner? Impossibile dirlo ora che ha solo 24 anni, però Tiriac è particolarmente ottimista e crede che l'azzurro scriverà ulteriormente il suo nome nella storia di questo sport: "Può arrivare sopra i 20, facilmente. Ciò che di cui ha bisogno è semplicemente qualcuno che lo aiuti nella programmazione". Su quale dei quattro Major possa vincere più spesso, invece: "Secondo me Wimbledon. Può ambire a battere il record di otto titoli di Roger Federer". Ma anche sulla terra battuta potrà togliersi delle soddisfazioni. "Può vincere ancora su questa superficie, non a caso è stato vicinissimo a conquistare Parigi lo scorso anno - ha proseguito Tiriac - Spero che al Roland Garros vedremo nuovamente una finale tra Sinner e Alcaraz: se lo meritano". Infine, una chiosa sul movimento italiano: "È tempo che l'Italia abbia un super Slam, con tutti i migliori giocatori e giocatrici del mondo".