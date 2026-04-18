Madrid, cosa cambia per Sinner senza Alcaraz e Djokovic: gli scenari possibili

I ritiri di Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, arrivati peraltro a poche ore di distanza l'uno dall'altro, sono stati una doccia fredda per gli organizzatori del Masters 1000 di Madrid, che hanno perso due dei quattro migliori giocatori al mondo ma soprattutto il beniamino del pubblico. Se il forfait di Nole era per certi versi atteso, fa invece molto più male quello di Alcaraz, costretto a saltare per il secondo anno consecutivo l'appuntamento alla Caja Màgica e sempre per un infortunio rimediato a Barcellona. Chi può potenzialmente beneficiare di questi due ritiri è Jannik Sinner, che ovviamente vorrebbe sempre sfidare più i forti - specialmente in un torneo preparatorio al Roland Garros - ma in questo modo diventa il chiaro favorito per il titolo a Madrid, sempre a patto che decida di prendere parte al torneo. La decisione è attesa a giorni. Fatto sta che, qualora scegliesse di partecipare, avrebbe un possibile cammino molto diverso da quello avuto con Alcaraz e Djokovic presenti.