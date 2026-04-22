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mercoledì 22 aprile 2026
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Sinner-Bonzi, secondo turno Masters 1000 Madrid: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Avversario francese al debutto alla Caja Màgica per Jannik, fresco di numero uno al mondo e a caccia del quarto titolo consecutivo nel 2026
2 min
Tagsjannik sinnerBenjamin BonziMasters 1000 Madrid

Prosegue con il Masters 1000 di Madrid la stagione di Jannik Sinner, che dopo le inattese sconfitte tra Melbourne e Doha è stato a dir poco dominante. Accreditato della prima testa di serie in virtù del sorpasso ai danni di Carlos Alcaraz in vetta al ranking, l'azzurro esordirà al secondo turno contro il francese Benjamin Bonzi, arrivato dalle qualificazioni e uscito vittorioso dal derby con Titouan Droguet. Non si intravedono insidie all'orizzonte per Sinner, anche se il primo match in un nuovo torneo - peraltro in condizioni diverse da Monte-Carlo perché si gioca in altura - non è mai scontato.

Sinner-Bonzi, quando si gioca

La partita tra Jannik Sinner e Benjamin Bonzi, valida per il secondo turno del Masters 1000 di Madrid, andrà in scena venerdì 24 aprile sulla Pista Manolo Santana con orario ancora da definire.

I precedenti tra Sinner e Bonzi

Sinner è avanti 3-0 nei confronti diretti, ma i due non si sfidano dal 2023. L'unico precedente sulla terra rossa risale invece al 2020, al Roland Garros: vinse Jannik in tre set.

Dove vedere la partita in tv

L'incontro di Jannik Sinner sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il Mutua Madrid Open. Sarà inoltre garantito in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Madrid, il montepremi

PRIMO TURNO – € 21.285

SECONDO TURNO – € 31.585

TERZO TURNO – € 54.110

OTTAVI DI FINALE – € 92.470

QUARTI DI FINALE – € 169.375

SEMIFINALE – € 297.550

FINALE – € 535.585

VINCITORE – € 1.007.615

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Sinner

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