Sinner-Bonzi, secondo turno Masters 1000 Madrid: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Prosegue con il Masters 1000 di Madrid la stagione di Jannik Sinner , che dopo le inattese sconfitte tra Melbourne e Doha è stato a dir poco dominante. Accreditato della prima testa di serie in virtù del sorpasso ai danni di Carlos Alcaraz in vetta al ranking , l'azzurro esordirà al secondo turno contro il francese Benjamin Bonzi , arrivato dalle qualificazioni e uscito vittorioso dal derby con Titouan Droguet. Non si intravedono insidie all'orizzonte per Sinner, anche se il primo match in un nuovo torneo - peraltro in condizioni diverse da Monte-Carlo perché si gioca in altura - non è mai scontato.

Sinner-Bonzi, quando si gioca

La partita tra Jannik Sinner e Benjamin Bonzi, valida per il secondo turno del Masters 1000 di Madrid, andrà in scena venerdì 24 aprile sulla Pista Manolo Santana con orario ancora da definire.

I precedenti tra Sinner e Bonzi

Sinner è avanti 3-0 nei confronti diretti, ma i due non si sfidano dal 2023. L'unico precedente sulla terra rossa risale invece al 2020, al Roland Garros: vinse Jannik in tre set.

Dove vedere la partita in tv

L'incontro di Jannik Sinner sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il Mutua Madrid Open. Sarà inoltre garantito in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Madrid, il montepremi

PRIMO TURNO – € 21.285

SECONDO TURNO – € 31.585

TERZO TURNO – € 54.110

OTTAVI DI FINALE – € 92.470

QUARTI DI FINALE – € 169.375

SEMIFINALE – € 297.550

FINALE – € 535.585

VINCITORE – € 1.007.615