Masters 1000 Madrid, Sinner agli ottavi: orario, avversario, quando si gioca e dove vederla in tv

Seconda vittoria nel Masters 1000 di Madrid per Jannik Sinner , che dopo il sofferto successo al debutto contro il francese Benjamin Bonzi ha liquidato in due comodi set il danese Elmer Moller, numero 169 del mondo e anche lui (come il suo avversario precedente) proveniente dalle qualificazioni. 6-2 6-3 il punteggio in favore del numero uno al mondo, capace di imporsi in un'ora e un quarto e staccare il pass per gli ottavi di finale del prestigioso torneo spagnolo. Una prestazione decisamente superiore a quella contro Bonzi e che lascia ben sperare in vista del prosieguo del torneo dell'azzurro.

Sinner agli ottavi, quando gioca

La partita valida per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid con Jannik Sinner protagonista andrà in scena martedì 28 aprile sulla Pista Manolo Santana con orario ancora da definire.

Sinner, avversario ottavi

Jannik sfiderà il vincente della sfida tra il britannico Cameron Norrie (numero 23 ATP) e l'argentino Thiago Agustin Tirante (numero 75 del mondo).

Dove vedere la partita in tv

Il match sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il Mutua Madrid Open. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Madrid, il montepremi

PRIMO TURNO – € 21.285

SECONDO TURNO – € 31.585

TERZO TURNO – € 54.110

OTTAVI DI FINALE – € 92.470

QUARTI DI FINALE – € 169.375

SEMIFINALE – € 297.550

FINALE – € 535.585

VINCITORE – € 1.007.61