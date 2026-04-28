Sinner ai quarti, Masters 1000 Madrid: avversario, quando gioca, a che ora e dove vederla in tv

Quarti di finale del Masters 1000 di Madrid raggiunti da Jannik Sinner, capace di superare il britannico Cameron Norrie, numero 23 ATP, con il punteggio di 6-2 7-5. Tutto facile per il numero uno al mondo, che ad eccezione di un passaggio a vuoto nel secondo set è sempre stato in controllo della partita e ha archiviato la pratica in un'ora e mezza. Per l'azzurro si tratta appena della seconda volta in carriera ai quarti del torneo che si disputa presso la Caja Màgica. Dopo le premature sconfitte nel 2021 e nel 2022, seguite dalle assenze nel 2023 e nel 2025, solamente nel 2024 si era spinto così avanti. Tuttavia era stato costretto al ritiro prima di scendere in campo contro il canadese Felix Auger-Aliassime a causa di un problema all'anca. Proverà dunque a superare anche questo ostacolo e alimentare il sogno di conquistare il quinto Masters 1000 consecutivo.