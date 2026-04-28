Sinner ai quarti, Masters 1000 Madrid: avversario, quando gioca, a che ora e dove vederla in tv
Quarti di finale del Masters 1000 di Madrid raggiunti da Jannik Sinner, capace di superare il britannico Cameron Norrie, numero 23 ATP, con il punteggio di 6-2 7-5. Tutto facile per il numero uno al mondo, che ad eccezione di un passaggio a vuoto nel secondo set è sempre stato in controllo della partita e ha archiviato la pratica in un'ora e mezza. Per l'azzurro si tratta appena della seconda volta in carriera ai quarti del torneo che si disputa presso la Caja Màgica. Dopo le premature sconfitte nel 2021 e nel 2022, seguite dalle assenze nel 2023 e nel 2025, solamente nel 2024 si era spinto così avanti. Tuttavia era stato costretto al ritiro prima di scendere in campo contro il canadese Felix Auger-Aliassime a causa di un problema all'anca. Proverà dunque a superare anche questo ostacolo e alimentare il sogno di conquistare il quinto Masters 1000 consecutivo.
Sinner ai quarti, quando gioca
La partita valida per i quarti di finale del Masters 1000 di Madrid con Jannik Sinner protagonista andrà in scena mercoledì 29 aprile sulla Pista Manolo Santana con orario ancora da definire.
Sinner, avversario quarti
L'azzurro se la vedrà contro il vincente della sfida tra lo spagnolo Rafa Jodar e il ceco Vit Kopriva. A partire nettamente favorito è il 19enne di Madrid, che proprio Jannik ha voluto vedere in azione da vicino all'inizio del torneo, recandosi sugli spalti per il suo incontro con De Minaur.
Dove vedere la partita in tv
Il match di Jannik Sinner sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il Masters 1000 di Madrid. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.
Masters 1000 Madrid, il montepremi
PRIMO TURNO – € 21.285
SECONDO TURNO – € 31.585
TERZO TURNO – € 54.110
OTTAVI DI FINALE – € 92.470
QUARTI DI FINALE – € 169.375
SEMIFINALE – € 297.550
FINALE – € 535.585
VINCITORE – € 1.007.61