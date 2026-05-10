Sinner non si nasconde: "Il mio obiettivo è arrivare al Roland Garros in..."

Jannik Sinner non poteva sperare in un esordio migliore agli Internazionali d'Italia. Alla sua prima uscita sul Centrale ha sconfitto per 6-3 6-4 l'austriaco Sebastian Ofner: non ha corso nessun rischio (0 palle break concesse) ma non ha neppure espresso il suo miglior tennis, lasciandosi dunque margini di miglioramento per il prosieguo del torneo. Inoltre, l'avversario ha giocato un ottimo tennis e a tratti l'ha costretto ad alzare il livello per evitare brutte sorprese. Per il numero uno al mondo c'è ora l'australiano Alexei Popyrin, numero 60 ATP e capace di battere prima Matteo Berrettini e poi Jakub Mensik. Avanti 2-1 nei precedenti e chiaramente favorito, Sinner guarda con ottimismo al Masters 1000 di Roma, ribadendo però come in testa abbia soprattutto il Roland Garros.

Le parole di Sinner

"Il mio obiettivo è arrivare a Parigi il più forte possibile". Lo ha detto chiaro e tondo Jannik Sinner, intervenuto ai microfoni di SuperTennis alla vigilia del match contro Alexei Popyrin, valido per il terzo turno degli Internazionali d'Italia. "Ogni anno mi sento sempre meglio sulla terra battuta. Fisicamente sto diventando più forte e questa è sicuramente la chiave per vincere di più - ha proseguito il numero uno al mondo - I tornei di Montecarlo e Madrid sono un po' a sé, mentre a Roma le condizioni sono davvero lente: questi tre eventi mi consentono di arrivare a Parigi con il giusto feeling". Infine, Sinner ha concluso: "Lo scorso anno è stato ottimo: dopo tre mesi di stop siamo ripartiti immediatamente sul rosso, cambiando in meglio il gioco".