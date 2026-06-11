Chi vincerà i Mondiali? La risposta di Sinner sorprende: "Mamma mia..."

Archiviato il Roland-Garros, il tennis si appresta a vivere altre due settimane con gli occhi del mondo dello sport puntati addosso per via di Wimbledon. Lo Slam londinese scatterà però solo il 29 giugno, perciò al momento sono i Mondiali di calcio a monopolizzare l'attenzione. Proprio ai tennisti è stato chiesto un pronostico sulla competizione di scena in Nord America e, tra coloro che hanno azzardato una previsione, c'è anche Jannik Sinner. Quando gli è stato chiesto chi vincerà ha esitato, riconoscendo la difficoltà di scegliere una nazionale, ma alla fine ha risposto: "Francia". Quando invece gli hanno domandato chi sarebbe stata, a suo avviso, la sorpresa del torneo ha sfoggiato un sorriso per poi dire: "Mamma mia... Austria". Infine, non ha voluto indicare un giocatore che a suo dire deluderà le aspettative.