Chi vincerà i Mondiali? La risposta di Sinner sorprende: "Mamma mia..."
Archiviato il Roland-Garros, il tennis si appresta a vivere altre due settimane con gli occhi del mondo dello sport puntati addosso per via di Wimbledon. Lo Slam londinese scatterà però solo il 29 giugno, perciò al momento sono i Mondiali di calcio a monopolizzare l'attenzione. Proprio ai tennisti è stato chiesto un pronostico sulla competizione di scena in Nord America e, tra coloro che hanno azzardato una previsione, c'è anche Jannik Sinner. Quando gli è stato chiesto chi vincerà ha esitato, riconoscendo la difficoltà di scegliere una nazionale, ma alla fine ha risposto: "Francia". Quando invece gli hanno domandato chi sarebbe stata, a suo avviso, la sorpresa del torneo ha sfoggiato un sorriso per poi dire: "Mamma mia... Austria". Infine, non ha voluto indicare un giocatore che a suo dire deluderà le aspettative.
I pronostici di Berrettini e Musetti
Tra gli altri tennisti interpellati in merito alla Coppa del Mondo ci sono stati anche Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti. Secondo il romano, a trionfare sarà il Brasile del suo amico Carlo Ancelotti, mentre entrambi concordano su una prematura eliminazione dell'Inghilterra, addirittura già nella fase a gironi. Berrettini ha poi rincarato la dose indicando la squadra di Tuchel come quella più sopravvalutata; la scelta del carrarino è invece ricaduta sui campioni in carica dell'Argentina. Infine, considerando tutti gli altri tennisti HEAD che hanno partecipato al sondaggio - da Taylor Fritz ad Alexander Zverev - la squadra più popolare per la vittoria è stata il Brasile, seguito dalla Francia. Nessuno ha invece voluto pronosticare il giocatore flop della competizione: solidarietà tra sportivi.