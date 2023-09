Berrettini disperato in sedia a rotelle: il dramma dopo le urla in campo

Dopo il ritiro di ieri sera, causa infortunio, l'ennesimo della sua carriera, Matteo Berrettini attende a New York per effettuare i controlli del caso. Il tennista romano, nel match di secondo turno del singolare maschile degli Us Open, sui campi in cemento di Flushing Meadows, è stato costretto al ritiro contro Arthur Rinderknech, mentre il francese conduceva per 6-4 5-3, per una brutta storta alla caviglia destra. La sequenza del suo infortunio è da brividi, con il piede destro di Berrettini che ha una torsione impropria: il piede s'impunta, la caviglia destra si gira, non regge il peso del corpo e l'azzurro finisce a terra urlando dal dolore. Le immagini del tennista romano che lascia il campo prima sostenuto a braccia e poi in sedia a rotelle, con la testa china e le mani nei capelli per la disperazione, danno le proporzioni della sfortuna che non sembra voler smettere di tormentarlo.