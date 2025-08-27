Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Vagnozzi stavolta deve fermare Sinner: "Volevo allenarmi, ma lui è il capo..."

Jannik ha rivelato un simpatico retroscena dopo la vittoria con Kopriva in tre set al debutto agli Us Open. Leggi i dettagli
Valerio Minutiello
2 min

Questa volta Vagnozzi lo ha dovuto fermare. Jannik Sinner voleva allenarsi subito dopo la partita d’esordio agli Us Open, vinta in tre set contro Kopriva 6-1 6-1 6-2. Non gli bastava un’ora e 38 di gioco, ora si sente al top e non vuole trascurare nessun dettaglio. Il retroscena lo ha rivelato Jannik ai microfoni di Sky Sport dopo il match: “Ho chiesto a Simo (Vagnozzi, ndr) però lui ha detto di no. Il capo è lui…”.

Il precedente di Cincinnati

A Cincinnati erano diventate virali le immagini di Sinner che si rivolgeva a Vagnozzi dicendogli “Andiamo ad allenarci”, dopo la battaglia con Diallo nel caldo e nell’umidità. Non era soddisfatto del servizio e voleva subito lavorarci sopra. Quella volta Vagnozzi dal box si era limitato ad annuire. Anche dopo Kopriva, Jannik sentiva di avere energie in corpo, ma stavolta Simone si è opposto. È vero che il virus preso a Cincinnati ormai è alle spalle, ma gli Us Open sono molto lunghi ed è meglio gestire. Oggi il tennista azzurro tornerà in campo per allenarsi in vista del match più insidioso con l’australiano Alexei Popyrin che l’anno scorso ha eliminato Djokovic e ha vinto l’unico precedente con Jannik finora. C'è anche il problema della vescica alla mano destra da gestire, ma questo non lo preoccupa: "La mano? Solo una vescica, nulla di preoccupante. Ci sono delle cose da migliorare se vogliamo andare avanti in questo torneo, ma è andata bene".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di US Open

Da non perdere

Sinner e il commento sul nuovo look di AlcarazSinner-Popyrin: quando si gioca e dove vederla in tv