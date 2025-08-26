Sinner diretta Us Open: segui il match contro Kopriva. Tennis oggi LIVE

20:23

Kopriva porta a casa il game: 1-1

Due errori da fondo campo e una palla corta sul nastro di Sinner, portano Kopriva sul 40-15. L'azzurro manda in rete anche un rovescio e regala il pareggio al ceco: 1-1.

20:19

Sinner parte forte nel terzo set: 1-0

Sinner vola sul 30-15, poi Kopriva mette a segno un bel punto scendendo a rete. Sul 30-30, Sinner mette a referto un ace e un servizio vincente: 1-0 nel terzo set.

20:13

Sinner si aggiudica il secondo set: 6-1

Kopriva vola sul 15-0, poi Sinner prende il largo, con un dritto, una risposta vincente e un punto sotto rete. Sul 15-40, il ceco chiude con un doppio fallo. Sinner si aggiudica il secondo set e vola sul 2-0.

20:11

Sinner vola sul 5-1

Sinner tiene il servizio senza troppi problemi e si porta sul 5-1. Ora Kopriva servirà per provare a restare nel set.

20:06

Altro break per Sinner: 4-1

Secondo break per Jannik Sinner, che ai vantaggi strappa il servizio a Kopriva (autore di uno splendido punto a rete, con una schiacciata). L'azzurro prende il largo nel secondo set.

20:00

Sinner tiene il servizio: 3-1

Kopriva vola sullo 0-30, con un gran passante incrociato. Poi Sinner recupera e chiude il game con autorità..

19:56

Orgoglio Kopriva: 2-1

Primo game davvero convincente per Kopriva, che tiene il servizio a zero e accorcia le distanze: 2-1 per Sinner.

19:53

Sinner in scioltezza: 2-0

Tutto estremamente facile per Jannik Sinner, che chiude con un ace il secondo game del secondo set e si porta sul 2-0.

19:50

Subito break per Sinner 1-0

Parte forte nel secondo set Jannik Sinner. L'azzurro strappa subito il servizio al ceco e vola sull'1-0. Troppi errori in battuta per Kopriva.

19:43

Sinner vince il primo set: 6-1

Sul 40-0 Sinner spreca tre set point: Kopriva porta a casa un punto con una splendida palla corta, uno con un gran passante che supera Sinner a rete e uno sfruttando un errore dell'azzurro. Ai vantaggi l'azzurro chiude con un ace e sfruttando un errore del ceco.

19:37

Primo game per Kopriva: 5-1

Kopriva vola sul 40-15, ma spreca la palla che poteva portarlo al primo game, con un doppio fallo. Poi Sinner, con un pizzico di fortuna, è aiutato dal nastro e porta il game ai vantaggi. Alla fine il ceco riesce a portare a casa il gioco, sfruttando un errore di Sinner con il dritto.

19:32

Sinner tiene il servizio: 5-0

Game più combattuto rispetto agli altri: sul 40-30, scambio lunghissimo, chiuso a rete da Sinner. L'azzurro si porta sul 5-0.

19:28

Kopriva perde ancora il servizio: 4-0

Niente da fare per Kopriva, che dopo aver dato filo da torcere a Sinner nel primo game, perde i successivi tre senza neanche realizzare un punto. Sinner vola sul 4-0.

19:24

Tutto facile per Sinner: 3-0

Tutto facile per Jannik Sinner, che tiene il servizio a zero: l'azzurro chiude il terzo game della sfida con un ace.

19:23

Flavia Pennetta in tribuna per Sinner

Flavia Pennetta è presente in tribuna ed assiste alla sfida di Jannik Sinner contro il ceco Kopriva.

19:21

Primo break dell'incontro: Sinner vola sul 2-0

Jannik Sinner strappa subito il servizio a Kopriva. Il ceco chiude un game difficile con un doppio fallo.

19:17

Sinnner parte bene: 1-0

Sinner parte subito forte con un gran punto di dritto da posizione defilata: poi manda due passanti in rete. Per portare a casa il primo game, l'azzurro ha bisogno di due servizi vincenti ai vantaggi

19:12

Si parte

Inizia la sfida tra Jannik SInner e Vit Kopriva. Primo servizio per il tennista azzurro.

19:07

Inizia il riscaldamento

I due giocatori in campo: foto di rito e riscaldamento: a breve l'inizio della sfida

19:04

Entrano in campo Sinner e Kopriva

Jannik Sinner il ceco Kopriva entrano ora in campo. Tra poco il riscaldamento e poi l'inizio del match.

19:00

Us Open, come sta Sinner dopo Cincinnati?

Tutto sulle condizioni di Jannik Sinner, che torna oggi in campo dopo il malore nel corso della finale di Cincinnati (LEGGI TUTTO...)

18:55

Il New York Times celebra Sinner

Lunga intervista del New York Times a Yannik Sinner. Il campione azzurro parla del suo rapporto con la famiglia: "Affrontiamo il successo e la sconfitta allo stesso modo - ha detto Sinner -. La cosa più importante è che siamo in salute e che ci stiamo divertendo insieme, Certo, se vinco sono tutti più felici. Ma allo stesso tempo, anche se perdo, sono felici che io torni, che io voglia vederli, che io mi diverta con i miei amici e con le persone a cui tengo davvero tanto. Quindi è stato qualcosa di molto, molto bello in entrambi i sensi. Credo che nei momenti importanti ci stia tornare a casa per rivedere le persone che amo". (LEGGI TUTTO...)

18:46

Sinner, esordio agli Us Open

Jannik Sinner esordisce nel torneo statunitense, ultimo Slam stagionale. Il tennista italiano, reduce dal forfait nel corso della finale del torneo di Cincinnati contro Carlos Alcaraz, affronta il ceco Kopriva.

New York - Flushing Meadows Park