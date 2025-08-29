Musetti-Cobolli, terzo turno US Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Fin dal sorteggio del tabellone maschile dello US Open, il tennis italiano sperava di vedere un derby al terzo turno della parte alta. Tale scenario si è concretizzato perché Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli hanno vinto due match ciascuno, ritrovandosi uno di fronte all'altro a contendersi un posto negli ottavi di finale dello Slam newyorchese. Il carrarino ha perso il primo set del torneo, contro Mpetshi Perricard, per poi vincere i seguenti sei, battendo agevolmente Goffin. Ha invece dato vita a due maratone Cobolli, vittorioso al quinto set prima su Passaro e poi su Brooksby. Per entrambi si tratta di una ghiotta occasione dato che con il ritiro di Draper il tabellone si è spalancato: il vincitore del derby affronterà infatti uno tra Munar e Bergs. Ergo, la chance di spingersi fino ai quarti è enorme.