Musetti-Cobolli, terzo turno US Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

A New York andrà in scena il derby italiano tra Lorenzo e Flavio: grandi amici, non si sono mai affrontati in carriera a livello ATP
3 min

Fin dal sorteggio del tabellone maschile dello US Open, il tennis italiano sperava di vedere un derby al terzo turno della parte alta. Tale scenario si è concretizzato perché Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli hanno vinto due match ciascuno, ritrovandosi uno di fronte all'altro a contendersi un posto negli ottavi di finale dello Slam newyorchese. Il carrarino ha perso il primo set del torneo, contro Mpetshi Perricard, per poi vincere i seguenti sei, battendo agevolmente Goffin. Ha invece dato vita a due maratone Cobolli, vittorioso al quinto set prima su Passaro e poi su Brooksby. Per entrambi si tratta di una ghiotta occasione dato che con il ritiro di Draper il tabellone si è spalancato: il vincitore del derby affronterà infatti uno tra Munar e Bergs. Ergo, la chance di spingersi fino ai quarti è enorme.

Musetti-Cobolli, quando si gioca il derby

La sfida tra Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli è in programma sabato 30 agosto con orario e campo ancora da definire. 

I precedenti tra Musetti e Cobolli

I due azzurri non si sono mai affrontati a livello ATP. I loro unici confronti risalgono ai tornei junior: il primo fu al Lemon Bowl under 10 a Roma (vinse Musetti).

Dove vedere il derby in diretta tv

Tutte gli incontri dello US Open saranno trasmessi in diretta tv e in chiaro su Supertennis e sui canali Sky Sport per gli abbonati. Il match sarà visibile anche in streaming sulle app Supertennis, SkyGo e su NOW Tv.

US Open, il montepremi

PRIMO TURNO - €94.465 

SECONDO TURNO - €132.250

TERZO TURNO - €203.530 

OTTAVI DI FINALE - €343.510

QUARTI DI FINALE - €566.790 

SEMIFINALI - €1.082.055

FINALISTA - €2.146.940 

VINCITORE - €4.293.880

 

