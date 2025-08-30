Shelton è distrutto, si ritira dagli Us Open e scoppia a piangere. E in conferenza...

Un infortunio alla spalla sinistra ha messo fine allo US Open di Ben Shelton , costretto a ritirarsi durante il match di terzo turno contro il francese Adrian Mannarino. Avanti due set a uno, lo statunitense ha perso il quarto parziale e ha alzato bandiera bianca, salutando il pubblico del Louis Armstrong Stadium in lacrime . Per Shelton si è trattata di una decisione estremamente sofferta perché sta vivendo il miglior periodo della sua carriera, non a caso era reduce dal trionfo a Toronto e ai nastri di partenza era tra i primi cinque favoriti per il titolo. Tutti già pregustavano la possibile sfida nei quarti contro Carlos Alcaraz , che però non ci sarà poiché la spalla lo ha tradito. Una delusione esternata anche in conferenza stampa, in cui l'americano è apparso visibilmente scosso al punto da faticare a parlare.

Le parole di Shelton

Voce rotta dall'emozione, cappuccio in testa e tanta tristezza per l'epilogo dello Slam di casa. "Solitamente trovo sempre il modo di giocare. Che sia infortunato o che stia male, se posso rimanere in campo cerco di farlo nonostante tutto. Stavolta invece mi sono sentito come mai mi era successo prima" ha dichiarato. Shelton aveva accusato un dolore alla spalla già all'inizio del quarto parziale, chiedendo un medical time out e dicendo in direzione del suo box: "Mi sono fatto qualcosa alla spalla, ma non so dire cosa". Ha stretto i denti e ha provato a tenere duro, ma a un certo punto anche il papà-coach Bryan gli ha detto di fermarsi e lui è andato a stringere la mano all'avversario. "Stavo giocando davvero bene. Ero in forma, competitivo e soddisfatto di come mi muovevo in campo. Avevo molta fiducia in me stesso", ha concluso Shelton, distrutto per il modo in cui si è dovuto congedare dallo US Open.