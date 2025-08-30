Musetti, ottavi US Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

È stato Lorenzo Musetti a uscire vincitore dal derby azzurro al terzo turno dello US Open. Il carrarino ha beneficiato del ritiro di Flavio Cobolli, costretto ad alzare bandiera bianca sul punteggio di 6-3 6-2 2-0 in favore dell'avversario a causa di un problema all'avambraccio, e per la prima volta in carriera si è qualificato per gli ottavi di finale a New York. Prima settimana estremamente positiva per la testa di serie numero 10, che ha perso un solo set (all'esordio contro Mpetshi Perricard) e ha espresso un tennis di alto livello. Nel mirino c'è adesso un altro derby, quello contro Jannik Sinner nei quarti di finale, tuttavia Musetti dovrà ancora vincere un'altra partita. Intanto Lorenzo incamera punti preziosi in ottica ATP Finals e riceve un'altra bella iniezione di fiducia dopo un periodo post-Wimbledon tutt'altro che semplice.
Musetti, quando si gioca l'incontro di ottavi
La prossima sfida con Lorenzo Musetti protagonista, valida per gli ottavi di finale dello US Open, è in programma lunedì 1 settembre con orario e campo ancora da definire.
Musetti, prossimo avversario
Agli ottavi, Lorenzo se la vedrà contro il vincente del match tra lo spagnolo Jaume Munar e il belga Zizou Bergs. A prescindere da chi sarà il rivale, sarà l'azzurro a scendere in campo con i favori del pronostico.
Dove vedere il match in diretta tv
Tutte gli incontri dello US Open saranno trasmessi in diretta tv e in chiaro su Supertennis e sui canali Sky Sport per gli abbonati. Il match sarà visibile anche in streaming sulle app Supertennis, SkyGo e su NOW Tv.
US Open, il montepremi
PRIMO TURNO - €94.465
SECONDO TURNO - €132.250
TERZO TURNO - €203.530
OTTAVI DI FINALE - €343.510
QUARTI DI FINALE - €566.790
SEMIFINALI - €1.082.055
FINALISTA - €2.146.940
VINCITORE - €4.293.880