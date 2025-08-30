Musetti, ottavi US Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

È stato Lorenzo Musetti a uscire vincitore dal derby azzurro al terzo turno dello US Open. Il carrarino ha beneficiato del ritiro di Flavio Cobolli, costretto ad alzare bandiera bianca sul punteggio di 6-3 6-2 2-0 in favore dell'avversario a causa di un problema all'avambraccio, e per la prima volta in carriera si è qualificato per gli ottavi di finale a New York. Prima settimana estremamente positiva per la testa di serie numero 10, che ha perso un solo set (all'esordio contro Mpetshi Perricard) e ha espresso un tennis di alto livello. Nel mirino c'è adesso un altro derby, quello contro Jannik Sinner nei quarti di finale, tuttavia Musetti dovrà ancora vincere un'altra partita. Intanto Lorenzo incamera punti preziosi in ottica ATP Finals e riceve un'altra bella iniezione di fiducia dopo un periodo post-Wimbledon tutt'altro che semplice.