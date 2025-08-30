Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Musetti, ottavi US Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Il carrarino è uscito vittorioso dal derby contro Cobolli e ha raggiunto la seconda settimana a New York: la possibile sfida contro Sinner è sempre più vicina
3 min

È stato Lorenzo Musetti a uscire vincitore dal derby azzurro al terzo turno dello US Open. Il carrarino ha beneficiato del ritiro di Flavio Cobolli, costretto ad alzare bandiera bianca sul punteggio di 6-3 6-2 2-0 in favore dell'avversario a causa di un problema all'avambraccio, e per la prima volta in carriera si è qualificato per gli ottavi di finale a New York. Prima settimana estremamente positiva per la testa di serie numero 10, che ha perso un solo set (all'esordio contro Mpetshi Perricard) e ha espresso un tennis di alto livello. Nel mirino c'è adesso un altro derby, quello contro Jannik Sinner nei quarti di finale, tuttavia Musetti dovrà ancora vincere un'altra partita. Intanto Lorenzo incamera punti preziosi in ottica ATP Finals e riceve un'altra bella iniezione di fiducia dopo un periodo post-Wimbledon tutt'altro che semplice.

Musetti, quando si gioca l'incontro di ottavi

La prossima sfida con Lorenzo Musetti protagonista, valida per gli ottavi di finale dello US Open, è in programma lunedì 1 settembre con orario e campo ancora da definire.

Musetti, prossimo avversario

Agli ottavi, Lorenzo se la vedrà contro il vincente del match tra lo spagnolo Jaume Munar e il belga Zizou Bergs. A prescindere da chi sarà il rivale, sarà l'azzurro a scendere in campo con i favori del pronostico.

Dove vedere il match in diretta tv

Tutte gli incontri dello US Open saranno trasmessi in diretta tv e in chiaro su Supertennis e sui canali Sky Sport per gli abbonati. Il match sarà visibile anche in streaming sulle app Supertennis, SkyGo e su NOW Tv.

US Open, il montepremi

PRIMO TURNO - €94.465 

SECONDO TURNO - €132.250

TERZO TURNO - €203.530 

OTTAVI DI FINALE - €343.510

QUARTI DI FINALE - €566.790 

SEMIFINALI - €1.082.055

FINALISTA - €2.146.940 

VINCITORE - €4.293.880

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di US Open

Da non perdere

Djokovic manda un messaggio a Sinner e agli altri rivaliSinner e la gag su Alcaraz in conferenza