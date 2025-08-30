Musetti e il bellissimo gesto verso Cobolli dopo la vittoria agli Us Open

Il primo vincitore di giornata dello US Open è stato Lorenzo Musetti, che ha superato al terzo turno Flavio Cobolli. Non si è completato il derby italiano sul Louis Armstrong Stadium poiché il tennista romano è stato costretto al ritiro a causa di un infortunio al braccio destro. Reduce da due battaglie di cinque set, Cobolli ha provato a stringere i denti e a restare in campo ma dopo un'ora e 36 minuti, sul punteggio di 6-3 6-2 2-0 in favore di Musetti, ha dovuto alzare bandiera bianca. Il giocatore di Carrara si è dunque qualificato per gli ottavi, ma non ha celebrato la vittoria, anzi l'ha definita "agrodolce". Inoltre, subito dopo l'abbraccio con Flavio - che ha scavalcato la rete per andare a salutarlo - si è reso protagonista di una bella azione che ha coinvolto tutti gli spettatori.
Lo splendido gesto di Musetti
Quando Musetti si è recato al centro del campo per la consueta intervista post-match, ha innanzitutto chiesto un applauso per Flavio Cobolli. Si è infatti rivolto al pubblico presente e l'ha invitato ad applaudire l'azzurro, costretto a mettere fine allo US Open in una maniera diversa da quella che sperava. Anche quando Lorenzo ha risposto alle domande dell'intervistatrice ha ribadito come non voleva che il derby terminasse in questo modo, soprattutto contro il suo migliore amico. Allo stesso tempo non si è voluto prendere meriti che non aveva, ammettendo di aver notato che Cobolli non era al meglio già nel secondo set. Musetti ha concluso che sarebbe andato a consolare Cobolli e si è detto anche entusiasta di aver raggiunto gli ottavi a New York, per la prima volta in carriera, dopo un mese complicato.