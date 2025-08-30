Musetti e il bellissimo gesto verso Cobolli dopo la vittoria agli Us Open

Il primo vincitore di giornata dello US Open è stato Lorenzo Musetti, che ha superato al terzo turno Flavio Cobolli. Non si è completato il derby italiano sul Louis Armstrong Stadium poiché il tennista romano è stato costretto al ritiro a causa di un infortunio al braccio destro. Reduce da due battaglie di cinque set, Cobolli ha provato a stringere i denti e a restare in campo ma dopo un'ora e 36 minuti, sul punteggio di 6-3 6-2 2-0 in favore di Musetti, ha dovuto alzare bandiera bianca. Il giocatore di Carrara si è dunque qualificato per gli ottavi, ma non ha celebrato la vittoria, anzi l'ha definita "agrodolce". Inoltre, subito dopo l'abbraccio con Flavio - che ha scavalcato la rete per andare a salutarlo - si è reso protagonista di una bella azione che ha coinvolto tutti gli spettatori.