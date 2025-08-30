La frase di Cobolli a Musetti dopo il ritiro agli Us Open: “Non sento più…”

Le due vittorie al quinto set nei due turni precedenti dello US Open sono costate caro a Flavio Cobolli . Il fisico gli ha infatti presentato il conto e durante il terzo set del match di terzo turno contro Lorenzo Musetti è stato costretto al ritiro . A fermare il romano è stato un problema all'altezza dell'avambraccio, tanto che già durante il secondo parziale aveva chiesto l'intervento del fisioterapista per farsi massaggiare la zona dolorante. Cobolli ha resistito per poco più di due set, ma sul punteggio di 6-3 6-2 2-0 in favore dell'avversario ha preso la decisione di ritirarsi. Si è dunque recato dall'altra parte della rete e ha abbracciato Musetti, comunicandogli la sua inevitabile scelta. I due si sono parlati per qualche secondo e le telecamere hanno immortalato una frase di Flavio che ha spiegato chiaramente il motivo del ritiro .

La frase di Cobolli

"Non riesco più a tenere la racchetta in mano, non ce la faccio a continuare" ha detto un sofferente Cobolli. Pur avendo notato che non fosse al meglio, Musetti gli ha infatti chiesto quale fosse la ragione del suo ritiro e Flavio ha risposto in queste modo. Parole piuttosto eloquenti che non fanno altro che confermare come Cobolli effettivamente non avesse scelta. I due si sono quindi abbracciati e il carrarino si è detto amareggiato per il modo in cui è terminato il derby. Anzi, nell'intervista post-match, ha svelato che sarebbe andato a consolare il suo migliore amico.