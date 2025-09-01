Sono arrivate al terzo turno contro Denis Shapovalov le prime difficoltà dello US Open per Jannik Sinner, che ha perso un set e ha rischiato di perderne anche un secondo. È però riuscito a girare il match e a salire in cattedra dalla metà del terzo parziale in poi, imponendosi con il punteggio di 5-7 6-4 6-3 6-3 dopo tre ore e un quarto. Importante vittoria per il numero uno al mondo, capace di superare alcuni momenti di difficoltà e di domare un avversario che a tratti ha giocato un tennis di altissimo livello. Sinner che ha dunque raggiunto la seconda settimana a New York, ottenendo la decima vittoria consecutiva: ne mancano ancora quattro per raggiungere l'obiettivo principale, vale a dire difendere il titolo conquistato dodici mesi fa.
Sinner-Bublik, quando si gioca il match
La sfida tra Jannik Sinner e Alexander Bublik è in programma lunedì 1 settembre sull'Arthur Ashe Stadium. L'orario è notturno: il match comincerà all'1.00 del mattino italiano.
I precedenti tra Sinner e Bublik
Sono 6 i precedenti tra Sinner e Bublik, con il numero uno al mondo avanti 4-2 nel conto dei confronti diretti. Quest'anno l'azzurro e il kazako si sono già incrociati due volte: ai quarti di finale del Roland Garros ha vinto il primo con il punteggio di 6-1 7-5 6-0, mentre sull'erba di Halle agli ottavi di finale ha trionfato il secondo per 3-6 6-3 6-4.
Dove vedere l'incontro in diretta tv
Tutte gli incontri dello US Open verranno trasmessi in diretta tv e in chiaro su Supertennis e sui canali Sky Sport per gli abbonati. Il match sarà visibile anche in streaming sulle app Supertennis, SkyGo e su NOW Tv.
US Open, il montepremi
PRIMO TURNO - €94.465
SECONDO TURNO - €132.250
TERZO TURNO - €203.530
OTTAVI DI FINALE - €343.510
QUARTI DI FINALE - €566.790
SEMIFINALI - €1.082.055
FINALISTA - €2.146.940
VINCITORE - €4.293.880