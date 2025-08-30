Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Sinner-Shapovalov diretta US Open, segui la partita di oggi live

Il numero uno del ranking Atp affronta il 26enne canadese per i sedicesimi di finale del Grande Slam. Leggi tutti gli aggiornamenti in tempo reale
1° Set8/30/2025, ore 5:20:
Jannik Sinner Ranking: 1
0
0
30
30
5
6
Denis Shapovalov Ranking: 29
7 min
Aggiorna

NEW YORK - Jannik Sinner ha superato i primi due turni degli US Open battendo in tre set sia Kopriva che Popyrin. Una partenza spedita quella dell'italiano, che adesso si gioca l'accesso agli ottavi di finale contro Denis Shapovalov, numero 32 del ranking Atp. Il canadese sta attraversando un momento difficile della sua carriera, avendo fin qui deluso le grandi aspettative che lo avevano riguardato durante i suoi primi anni nel circuito. Anche oggi Sinner si presenta alla sfida da ovvio favorito ma Shapovalov è un tennista capace che, quando è in giornata, può mettere in difficoltà chiunque. Segui la partita in diretta tramite tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

20:11

Shapovalov vince il game ai vantaggi

Annullata una palla break a Sinner che ci ha provato fino all'ultimo ma non è riuscito a passare in vantaggio per la prima volta.

20:03

Ancora Sinner! Punteggio in parità

Sinner rimonta definitivamente Shapovalov tenendo il servizio. Punteggio sul 5-5.

19:59

Break di Sinner

Controbreak di Sinner che riapre il set. Da vedere e rivedere lo scambio vinto dall'italiano sul 30-15 in cui, dopo una serie di colpi profondi, ha risposto a una palla corta di Shapovalov che ha tentato il passante ritrovandosi mal piazzato per il lob in risposta di Sinner.

19:54

Sinner non si arrende: 5-3

Partenza lenta di Sinner che sbaglia al servizio e si ritorva sotto 0-30 ma poi reagisce, difende e difende il servizio contro un ottimo Shapovalov.

19:48

Sinner ci prova ma non basta: 5-2

L'azzurro ha provato a fermare l'avversario, raggiungendo per la prima volta i vantaggi. Alla fine però a spuntarla è stato sempre Shapovalov che mantiene il break di vantaggio e si porta a un passo dalla vittoria del set.

19:42

Sinner tiene a zero il servizio

Dopo il break subito Sinner torna a servire in maniera pulita, tiene a zero l'avversario e resta in corsa per il primo set.

19:39

Shapovalov difende il break

Il canadese difende il break e con una serie di ace aumenta ancora la distanza da Sinner. Avvio complicato per Jannik.

19:36

Break di Shapovalov: 3-1 per il canadese

Il canadese prende le distanze da Sinner conquistando un break, il primo subito da Sinner nel torneo.

19:32

Ancora un servizio a zero

Un avvio di partita che ha visto dominare chi si trovava al servizio. Shapovalov si aggiudica il game senza concedere nemmeno un punto a Sinner. Nei primi tre giochi ancora zero punti in risposta.

19:29

Risposta perfetta di Sinner

Il numero pareggia subito, anche lui tiene a zero il servizio e ristabilisce immediatamente l'equilibrio.

19:25

Ottima partenza di Shapovalov

Il canadese parte bene e si aggiudica il primo game tenendo a zero il servizio con due prime.

19:23

Inizia Sinner-Shapovalov

Si parte con il sedicesimo di finale tra Sinner e Shapovalov.

19:19

Sorteggio completato: Sinner in risposta

I preparativi per la sfida tra Sinner e Shapovalov sono quasi terminati. L'azzurro inizierà in ricezione, serve l'avversario.

19:14

Giocatori nel tunnel

I due tennisti hanno raggiunto il tunnel dell'Arthur Ashe Stadium, manca pochissimo all'inizio della partita.

19:12

Sinner si scalda con la racchetta, Shapovalov in palestra

Negli ultimi minuti che precedono la sfida tra Sinner e Shapovalov il numero uno del mondo è stato ripreso dalle telecamere mentre si riscalda con la racchetta, mentre Shapovalov sta svolgendo del lavoro atletico in palestra.

19:05

Sinner, Alcaraz, la pasta alla bolognese e il pollo alla diavola: tutti i segreti della cena italiana a New York

I due tennisti si sono incontrati casualmente all'Osteria Delbianco, un ristorante newyorkese della 49ª strada gestito da uno chef di Riccione. LEGGI L'ARTICOLO

18:58

È il momento di Sinner-Shapovalov

Si è conclusa la sfida tra Frech e Gauff, l'americana ha vinto anche il secondo set in scioltezza con un 6-1. Il finale della sfida segna l'inizio imminente del match tra Sinner e Shapovalov.

18:55

Sinner, le belle parole sul derby Musetti-Cobolli agli Us Open: “Per l’Italia queste cose…”

Intervenuto in conferenza stampa, il numero uno al mondo ha fatto i complimenti a Lorenzo e Flavio per aver raggiunto il terzo turno a New York, conclusasi con il successo del toscano. COSA HA DETTO

18:45

Quando inizia Sinner-Shapovalov

Manca sempre meno all'inizio della sfida tra Jannik Sinner e Denis Shapovalov. I due scenderanno in campo subito dopo Frech e Gauff, impegnate dalle 17:40 e al secondo set sul punteggio di 1-0 per la numero 3 del ranking, che ha vinto il primo set con il punteggio di 6-3.

18:38

Sinner-Shapovalov, terzo turno US Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Superato anche l'ostacolo Alexei Popyrin in tre set, il numero uno al mondo continua la sua corsa alla difesa del titolo a New York contro Denis Shapovalov. TUTTE LE INFO SULLA SFIDA

Arthur Ashe Stadium, New York

Arthur Ashe Stadium, New York

