Sinner-Shapovalov diretta US Open, segui la partita di oggi live

NEW YORK - Jannik Sinner ha superato i primi due turni degli US Open battendo in tre set sia Kopriva che Popyrin . Una partenza spedita quella dell'italiano, che adesso si gioca l'accesso agli ottavi di finale contro Denis Shapovalov , numero 32 del ranking Atp. Il canadese sta attraversando un momento difficile della sua carriera, avendo fin qui deluso le grandi aspettative che lo avevano riguardato durante i suoi primi anni nel circuito. Anche oggi Sinner si presenta alla sfida da ovvio favorito ma Shapovalov è un tennista capace che, quando è in giornata, può mettere in difficoltà chiunque. Segui la partita in diretta tramite tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

20:11

Shapovalov vince il game ai vantaggi

Annullata una palla break a Sinner che ci ha provato fino all'ultimo ma non è riuscito a passare in vantaggio per la prima volta.

20:03

Ancora Sinner! Punteggio in parità

Sinner rimonta definitivamente Shapovalov tenendo il servizio. Punteggio sul 5-5.

19:59

Break di Sinner

Controbreak di Sinner che riapre il set. Da vedere e rivedere lo scambio vinto dall'italiano sul 30-15 in cui, dopo una serie di colpi profondi, ha risposto a una palla corta di Shapovalov che ha tentato il passante ritrovandosi mal piazzato per il lob in risposta di Sinner.

19:54

Sinner non si arrende: 5-3

Partenza lenta di Sinner che sbaglia al servizio e si ritorva sotto 0-30 ma poi reagisce, difende e difende il servizio contro un ottimo Shapovalov.

19:48

Sinner ci prova ma non basta: 5-2

L'azzurro ha provato a fermare l'avversario, raggiungendo per la prima volta i vantaggi. Alla fine però a spuntarla è stato sempre Shapovalov che mantiene il break di vantaggio e si porta a un passo dalla vittoria del set.

19:42

Sinner tiene a zero il servizio

Dopo il break subito Sinner torna a servire in maniera pulita, tiene a zero l'avversario e resta in corsa per il primo set.

19:39

Shapovalov difende il break

Il canadese difende il break e con una serie di ace aumenta ancora la distanza da Sinner. Avvio complicato per Jannik.

19:36

Break di Shapovalov: 3-1 per il canadese

Il canadese prende le distanze da Sinner conquistando un break, il primo subito da Sinner nel torneo.

19:32

Ancora un servizio a zero

Un avvio di partita che ha visto dominare chi si trovava al servizio. Shapovalov si aggiudica il game senza concedere nemmeno un punto a Sinner. Nei primi tre giochi ancora zero punti in risposta.

19:29

Risposta perfetta di Sinner

Il numero pareggia subito, anche lui tiene a zero il servizio e ristabilisce immediatamente l'equilibrio.

19:25

Ottima partenza di Shapovalov

Il canadese parte bene e si aggiudica il primo game tenendo a zero il servizio con due prime.

19:23

Inizia Sinner-Shapovalov

Si parte con il sedicesimo di finale tra Sinner e Shapovalov.

19:19

Sorteggio completato: Sinner in risposta

I preparativi per la sfida tra Sinner e Shapovalov sono quasi terminati. L'azzurro inizierà in ricezione, serve l'avversario.

19:14

Giocatori nel tunnel

I due tennisti hanno raggiunto il tunnel dell'Arthur Ashe Stadium, manca pochissimo all'inizio della partita.

19:12

Sinner si scalda con la racchetta, Shapovalov in palestra

Negli ultimi minuti che precedono la sfida tra Sinner e Shapovalov il numero uno del mondo è stato ripreso dalle telecamere mentre si riscalda con la racchetta, mentre Shapovalov sta svolgendo del lavoro atletico in palestra.

19:05

Sinner, Alcaraz, la pasta alla bolognese e il pollo alla diavola: tutti i segreti della cena italiana a New York

I due tennisti si sono incontrati casualmente all'Osteria Delbianco, un ristorante newyorkese della 49ª strada gestito da uno chef di Riccione. LEGGI L'ARTICOLO

18:58

È il momento di Sinner-Shapovalov

Si è conclusa la sfida tra Frech e Gauff, l'americana ha vinto anche il secondo set in scioltezza con un 6-1. Il finale della sfida segna l'inizio imminente del match tra Sinner e Shapovalov.

18:55

Sinner, le belle parole sul derby Musetti-Cobolli agli Us Open: “Per l’Italia queste cose…”

Intervenuto in conferenza stampa, il numero uno al mondo ha fatto i complimenti a Lorenzo e Flavio per aver raggiunto il terzo turno a New York, conclusasi con il successo del toscano. COSA HA DETTO

18:45

Quando inizia Sinner-Shapovalov

Manca sempre meno all'inizio della sfida tra Jannik Sinner e Denis Shapovalov. I due scenderanno in campo subito dopo Frech e Gauff, impegnate dalle 17:40 e al secondo set sul punteggio di 1-0 per la numero 3 del ranking, che ha vinto il primo set con il punteggio di 6-3.

18:38

Sinner-Shapovalov, terzo turno US Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Superato anche l'ostacolo Alexei Popyrin in tre set, il numero uno al mondo continua la sua corsa alla difesa del titolo a New York contro Denis Shapovalov. TUTTE LE INFO SULLA SFIDA

Arthur Ashe Stadium, New York