Sinner-Shapovalov diretta US Open, segui la partita di oggi live

NEW YORK - Jannik Sinner ha superato i primi due turni degli US Open battendo in tre set sia Kopriva che Popyrin. Una partenza spedita quella dell'italiano, che adesso si gioca l'accesso agli ottavi di finale contro Denis Shapovalov, numero 32 del ranking Atp. Il canadese sta attraversando un momento difficile della sua carriera, avendo fin qui deluso le grandi aspettative che lo avevano riguardato durante i suoi primi anni nel circuito. Anche oggi Sinner si presenta alla sfida da ovvio favorito ma Shapovalov è un tennista capace che, quando è in giornata, può mettere in difficoltà chiunque. Segui la partita in diretta tramite tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
20:11
Shapovalov vince il game ai vantaggi
Annullata una palla break a Sinner che ci ha provato fino all'ultimo ma non è riuscito a passare in vantaggio per la prima volta.
20:03
Ancora Sinner! Punteggio in parità
Sinner rimonta definitivamente Shapovalov tenendo il servizio. Punteggio sul 5-5.
19:59
Break di Sinner
Controbreak di Sinner che riapre il set. Da vedere e rivedere lo scambio vinto dall'italiano sul 30-15 in cui, dopo una serie di colpi profondi, ha risposto a una palla corta di Shapovalov che ha tentato il passante ritrovandosi mal piazzato per il lob in risposta di Sinner.
19:54
Sinner non si arrende: 5-3
Partenza lenta di Sinner che sbaglia al servizio e si ritorva sotto 0-30 ma poi reagisce, difende e difende il servizio contro un ottimo Shapovalov.
19:48
Sinner ci prova ma non basta: 5-2
L'azzurro ha provato a fermare l'avversario, raggiungendo per la prima volta i vantaggi. Alla fine però a spuntarla è stato sempre Shapovalov che mantiene il break di vantaggio e si porta a un passo dalla vittoria del set.
19:42
Sinner tiene a zero il servizio
Dopo il break subito Sinner torna a servire in maniera pulita, tiene a zero l'avversario e resta in corsa per il primo set.
19:39
Shapovalov difende il break
Il canadese difende il break e con una serie di ace aumenta ancora la distanza da Sinner. Avvio complicato per Jannik.
19:36
Break di Shapovalov: 3-1 per il canadese
Il canadese prende le distanze da Sinner conquistando un break, il primo subito da Sinner nel torneo.
19:32
Ancora un servizio a zero
Un avvio di partita che ha visto dominare chi si trovava al servizio. Shapovalov si aggiudica il game senza concedere nemmeno un punto a Sinner. Nei primi tre giochi ancora zero punti in risposta.
19:29
Risposta perfetta di Sinner
Il numero pareggia subito, anche lui tiene a zero il servizio e ristabilisce immediatamente l'equilibrio.
19:25
Ottima partenza di Shapovalov
Il canadese parte bene e si aggiudica il primo game tenendo a zero il servizio con due prime.
19:23
Inizia Sinner-Shapovalov
Si parte con il sedicesimo di finale tra Sinner e Shapovalov.
19:19
Sorteggio completato: Sinner in risposta
I preparativi per la sfida tra Sinner e Shapovalov sono quasi terminati. L'azzurro inizierà in ricezione, serve l'avversario.
19:14
Giocatori nel tunnel
I due tennisti hanno raggiunto il tunnel dell'Arthur Ashe Stadium, manca pochissimo all'inizio della partita.
19:12
Sinner si scalda con la racchetta, Shapovalov in palestra
Negli ultimi minuti che precedono la sfida tra Sinner e Shapovalov il numero uno del mondo è stato ripreso dalle telecamere mentre si riscalda con la racchetta, mentre Shapovalov sta svolgendo del lavoro atletico in palestra.
19:05
18:58
È il momento di Sinner-Shapovalov
Si è conclusa la sfida tra Frech e Gauff, l'americana ha vinto anche il secondo set in scioltezza con un 6-1. Il finale della sfida segna l'inizio imminente del match tra Sinner e Shapovalov.
18:55
18:45
Quando inizia Sinner-Shapovalov
Manca sempre meno all'inizio della sfida tra Jannik Sinner e Denis Shapovalov. I due scenderanno in campo subito dopo Frech e Gauff, impegnate dalle 17:40 e al secondo set sul punteggio di 1-0 per la numero 3 del ranking, che ha vinto il primo set con il punteggio di 6-3.
18:38
