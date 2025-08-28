Sinner-Popyrin diretta US Open, segui la partita di oggi live

NEW YORK - Sinner sfida l'australiano Popyrin per il secondo turno degli US Open dopo la vittoria in tre set contro il ceco Kopriva. Anche il numero 36 al mondo ha superato agevolmente il primo turno, rispettando i favori del pronostico e battendo Ruusuvuori in 2 ore e 14 minuti. Il fenomeno azzurro è chiamato a risollevarsi dopo la rinuncia in finale a Cincinnati contro Alacaraz, l'obiettivo è difendere il titolo vinto un anno fa contro il padrone di casa Frtiz. Il suo lungo viaggio prosegue e quella di oggi è una tappa fondamentale per poter puntare al quinto Slam della sua carriera. Segui la sfida in diretta tramite tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
18:40
Us Open, Sinner studia la vendetta con Popyrin. E il ko di Draper gli spiana la strada per la finale
Nella seconda settimana l’azzurro potrebbe affrontare in un derby uno tra Cobolli e Musetti. LEGGI L'APPROFONDIMENTO
18:30
Popyrin avvisa Sinner: "Ho un piano per batterlo? Certo, ma non lo dico..."
L'australiano, avversario di Jannik nel secondo turno degli Us Open, convinto di poter bissare il successo ottenuto nell'unico precedente: LE SUE PAROLE
18:20
Sinner-Popyrin: quanto manca al via
La partita tra il numero uno del ranking e l'austrliano inizierà al termine del match tra Lamens e Swiatek, impegnate sullo stesso campo. Al momento la polacca è avanti per 1-0, avendo vinto il primo set con un punteggio di 6-1 in soli 29 minuti. Tutto dipenderà dalla possibile ripresa della numero 66 al mondo, che fin qui non ha saputo tenere il ritmo della seconda classificata del ranking Wta.
18:15
Sinner-Popyrin, secondo turno US Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Jannik è pronto a giocare il secondo turno dello Slam americano, tutto quello che c'è da sapere sulla sfida con l'australiano. LEGGI L'ARTICOLO