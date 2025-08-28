Sinner-Popyrin diretta US Open, segui la partita di oggi live

NEW YORK - Sinner sfida l'australiano Popyrin per il secondo turno degli US Open dopo la vittoria in tre set contro il ceco Kopriva. Anche il numero 36 al mondo ha superato agevolmente il primo turno, rispettando i favori del pronostico e battendo Ruusuvuori in 2 ore e 14 minuti. Il fenomeno azzurro è chiamato a risollevarsi dopo la rinuncia in finale a Cincinnati contro Alacaraz, l'obiettivo è difendere il titolo vinto un anno fa contro il padrone di casa Frtiz. Il suo lungo viaggio prosegue e quella di oggi è una tappa fondamentale per poter puntare al quinto Slam della sua carriera. Segui la sfida in diretta tramite tutti gli aggiornamenti in tempo reale.