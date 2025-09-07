I prezzi dei biglietti per vedere Sinner-Alcaraz sono clamorosi: ecco quanto costano

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sono talmenti presi la scena del tennis mondiale negli ultimi mesi che una persona che non segue assiduamente questo sport potrebbe seriamente chiedersi se esistano altri tennisti oltre a loro due. La risposta è sì, ma solo fino alle semifinali dei tornei più importanti. Quando si arriva al match per il titolo, infatti, è Carlos contro Jannik. Lo è stato sulla terra di Roma e Parigi, sull'erba di Wimbledon e sul cemento di Cincinnati. Lo sarà per la quinta volta allo US Open, dove Sinner e Alcaraz non si contenderanno solo un titolo Slam ma anche il numero uno del ranking ATP (tutte le combinazioni). Un match persino più impredibile dei loro precedenti confronti, che giustamente andrà in scena sull'Arthur Ashe, lo stadio più grande del mondo del tennis (può ospitare quasi 24 mila persone). Quasi tutti coloro che hanno un biglietto per l'evento se lo tengono stretto e non si sognano neanche di venderlo; qualche ticket disponibile però c'è ancora, seppur a prezzi esorbitanti. Ecco quanto costano.