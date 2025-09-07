I prezzi dei biglietti per vedere Sinner-Alcaraz sono clamorosi: ecco quanto costano

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sono talmenti presi la scena del tennis mondiale negli ultimi mesi che una persona che non segue assiduamente questo sport potrebbe seriamente chiedersi se esistano altri tennisti oltre a loro due. La risposta è sì, ma solo fino alle semifinali dei tornei più importanti. Quando si arriva al match per il titolo, infatti, è Carlos contro Jannik. Lo è stato sulla terra di Roma e Parigi, sull'erba di Wimbledon e sul cemento di Cincinnati. Lo sarà per la quinta volta allo US Open, dove Sinner e Alcaraz non si contenderanno solo un titolo Slam ma anche il numero uno del ranking ATP (tutte le combinazioni). Un match persino più impredibile dei loro precedenti confronti, che giustamente andrà in scena sull'Arthur Ashe, lo stadio più grande del mondo del tennis (può ospitare quasi 24 mila persone). Quasi tutti coloro che hanno un biglietto per l'evento se lo tengono stretto e non si sognano neanche di venderlo; qualche ticket disponibile però c'è ancora, seppur a prezzi esorbitanti. Ecco quanto costano.
Sinner-Alcaraz, prezzi clamorosi per un biglietto
Se a Wimbledon servivano almeno 20 mila euro per comprare un biglietto per la finale Sinner-Alcaraz, allo US Open la situazione è piuttosto simile. Nonostante l'Arthur Ashe abbia circa 10 mila posti in più del Centrale di Londra, i costi non sono poi così tanto minori. Per un biglietto nelle prime file bisognerà arrivare a pagare fino a 15-20 mila dollari. Per chi invece si accontenterà di assistere al match dalla piccionaia - e sull'Arthur Ashe si è davvero in alto, d'altronde è uno stadio enorme - ma con visibilità limitata, il prezzo base è di 700 dollari. O meglio, lo era a 24 ore dalla finale. Più passa il tempo e più è destinato a salire, di pari passo con l'attesa per un incontro che si preannuncia storico.